Maria Eugenia Cerqueira apresenta o livro “A PORCA E EU”

A escritora Maria Eugenia Cerqueira apresenta seu mais novo livro: A PORCA E EU. Nele, é narrada sua experiência com Gipsy, uma porca de estimação que adquirida como mini porco, tornou-se um presente de grego. Apesar disto, conquistou seu coração e ganhou um espaço especial na família.

Apaixonada por animais, a autora também tem quatro cachorros, quatro papagaios, dois canários e um jabuti. Um dia resolveu comprar um mini porco por sugestão do neto, que mora nos Estados Unidos, e naquela ocasião, estava passando férias no Brasil.

Maria Eugenia pesquisou pela internet e acabou encontrando uma fazenda em Minas Gerais especializada em “mini animais”, que iam desde porcos a búfalos. Mas ela não imaginava que seria enganada pelos criadores.

Gipsy, como foi carinhosamente batizada, acabou crescendo mais do que a dona esperava e, com isso, diversas providências e mudanças na vida da escritora tiveram que ser tomadas.

Hoje com 195 quilos, a porca, desde cedo, chamou muito a atenção da mídia. Já foi destaque em revistas e jornais. No livro, Maria Eugenia fala do estrelato de Gipsy, mas o que ele traz de diferencial em suas páginas são as dicas e cuidados para a criação de um porco e, principalmente sobre posse responsável de qualquer animal.

A autora nunca encontrou instruções ou conselhos que pudessem ajudá-la com a Gipsy, um animal de grande porte que precisa de atenção especial. Teve que se virar sozinha.

Decidiu escrever “A PORCA E EU”, para compartilhar toda a sua experiência e falar a respeito da interação dos porcos com o homem.

O livro traz curiosidades e desafios sobre a convivência com o animal, além de ser um alerta, pois a autora constatou que milhares de indivíduos são, como ela, enganados não só no Brasil, mas também em muitos outros países.

Indo mais a fundo, “A PORCA E EU” enfatiza a importância da posse responsável e conta a história do amor entre a “porquinha” e sua dona. Ele está à venda através do site: www.amantesdavida.com.br. e na livraria Martins Fontes.