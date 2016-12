Nesta segunda-feira (2), o primeiro ‘É Notícia’ de 2017 traz o cientista político e professor do Insper (Ensino Superior de Negócios, Direito e Economia) Carlos Melo. Durante o programa, o especialista faz um balanço do ano de 2016 e comenta as possibilidades para o mundo político em 2017.

Com apresentação de Amanda Klein, o ‘É Notícia’ vai ao ar de segunda para terça-feira, à 1h15, pela RedeTV!.

*Crédito/Fotos: Divulgação/RedeTV!