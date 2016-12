Diocese de Três Lagoas-MS: Horários das Missas de Final de Ano e Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus

A Diocese de Três Lagoas (MS) convida à todos para as missas de Final de Ano e também, para participar da Santa Missa de réveillon, no primeiro dia do Ano Novo, em que a Igreja celebra a Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus.

Confira a programação e participe conosco!

Paróquia Santo Antônio

Local: Catedral Sagrado Coração de Jesus

31/12 – 19h

1/1 – 9h e às 19h

Paróquia Nossa Senhora Aparecida

Local: Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida

31/12- 18h

1/1- 7h e às 19h

Paróquia Santa Luzia

Local: Igreja Matriz Santa Luzia

31/12 – 19h

1/1 – 8h e às 19h

Paroquia Santa Rita de Cássia – Três Lagoas

Local: Igreja Matriz Santa Rita de Cássia

31/12 – 19h

1/1 – 7h, 9h e às 19h

Local: Capela São Vicente de Paulo

31/12 – 18h

Local: Capela Nossa Senhora das Graças

31/12 – 19h

1/1 – 9h

Local: Capela São Judas Tadeu

1/1 – 18h

Paróquia São Francisco de Assis

Local: Igreja Matriz São Francisco de Assis

31/12 – 19h30

1/1 – 9h

Local: Capela Nossa Senhora de Fátima

1/1 – 19h30

Paróquia e Santuário Diocesano N. S. Aparecida – Aparecida do Taboado

Local: Santuário Diocesano Nossa Senhora Aparecida

31/12 – 20h

1/1 – 8h

Paróquia Senhor Bom Jesus – Inocência

Local: Igreja Matriz Senhor Bom Jesus

31/12 – 20h

Paróquia Cristo Bom Pastor – Brasilândia

Local: Igreja Matriz Cristo Bom Pastor

31/12 – 19h

1/1 – 8h e às 19h

Paróquia de Santa Rita de Cássia – Santa Rita do Pardo

Local: Igreja Matriz Santa Rita de Cássia

31/12 – 20h

1/1 – 8h

—