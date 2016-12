PMA prende e autua em R$ 1,4 mil dois pescadores por crime de pesca durante a piracema

Campo Grande (MS) – Policiais Militares Ambientais de Naviraí realizavam patrulhamento terrestre ontem (28) à noite em uma estrada vicinal, próxima ao posto da PRF, no município de Naviraí e abordaram um veículo VW Golf, no qual foram encontrados pescados e petrechos de pesca.

O condutor (29) e o passageiro (28) afirmaram que estavam pescando no rio Teju. Com eles foram apreendidos: o veículo, 1 kg de pescado, uma tarrafa (petrecho proibido de pesca), cinco varas com molinetes, dois caniços e uma caixa de pesca.

Os infratores receberam voz de prisão e foram conduzidos, juntamente com o material apreendido, à delegacia da Polícia Civil de Naviraí, onde foram autuados em flagrante por crime ambiental de pesca predatória. A pena prevista é para este crime é de um a três anos de detenção. Eles também foram autuados administrativamente e multados em R$ 720,00 cada um. O pescado será doado para instituições filantrópicas.

