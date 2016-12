Residência é oportunidade para profissionais da saúde

Estão abertas as inscrições para o Concurso de Seleção para Programas de Residência Médica, Residência Multiprofissional e Residência em Área Profissional da Saúde, na Faculdade de Medicina de Petrópolis (FMP/Fase), no RJ. Estão sendo oferecidas 39 vagas para Residência Médica, nas seguintes especialidades: Cirurgia Geral (3), Clínica Médica (4), Pediatria (5), Obstetrícia e Ginecologia (4), Medicina de Família e Comunidade (12), Anestesiologia (4), Radiologia e Diagnóstico por Imagem (3), Neonatologia (2) e Medicina Intensiva (2), sendo as duas últimas com pré-requisitos.

O Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Básica oferece nove vagas para enfermeiros, nutricionistas e psicólogos. Já o Programa de Residência em Área Profissional da Saúde, de Enfermagem em Terapia Intensiva, dispõe de quatro vagas. Há também opções para o novo curso de residência em Enfermagem Obstétrica (4). A abertura dessas últimas vagas está condicionada ao credenciamento pela Comissão Nacional de Residência Multiprofissional e ao financiamento de bolsas pelos órgãos governamentais.

Todos os Programas de Residência da FMP/Fase estão integrados ao Pró-Residência do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde e contam com 10% a 20% de aulas teóricas e 80% de carga de trabalho. A seleção consiste na prova objetiva e análise de currículo. Para a seleção de Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde será analisada somente a prova objetiva.

A prova objetiva será aplicada no dia 14 de janeiro de 2017. As inscrições estão abertas em www.fmpfase.edu.br e podem ser realizadas até o dia 2 de janeiro. Outras informações podem ser obtidas através do telefone (24) 2244-6497 ou no site da faculdade.