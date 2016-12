Em 2016, Educação de MS avança no aprendizado de seus alunos e investe na formação dos professores

Campo Grande (MS) – A educação de Mato Grosso do Sul fechou o ano de 2016 com avanço no índice de aprendizado dos alunos da rede estadual de ensino. De acordo com Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), divulgados em setembro deste ano, Mato Grosso do Sul melhorou os números do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio.

Além dos avanços no Ideb, o Estado também coleciona outros resultados positivos no setor como, o melhor salário nacional da categoria, entrega, em dia, dos uniformes, kits escolares e merenda.

“Eu sempre digo Mato Grosso do Sul já paga o melhor salário de professor do Brasil. Isso é bom, eu fico contente com isso. É bom nosso professor estar bem remunerado, estamos com um grande programa de formação continuada, de melhoria das estruturas escolares, merenda, kit escolar e isso repercute no aluno, onde queremos chegar com as melhores entregas”, comentou o governador.

Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que desde 2007 acompanha a evolução do ensino no País, mostram que a Rede Estadual de Ensino obteve crescimento significativo ano passado em relação à aferição realizada em 2013. O Índice é verificado a cada dois anos.

Nas séries iniciais do ensino fundamental (até 5ª série), o indicador passou de 5,1 para 5,4, enquanto nas séries finais (de 6ª a 9ª), o índice passou de 3,7 para 4,1. No ensino médio, a evolução foi de 3,4 para 3,5.

De acordo com a Secretaria de Educação, o governador Reinaldo Azambuja determinou uma forte atuação na formação dos professores e gestores escolares.

Reajuste Salarial

Desde que assumiu, o governador Reinaldo Azambuja mantém diálogos com entidades de classe e a equipe do Governo realiza estudos para reajustes do piso salarial dos professores, com o compromisso de chegar a 2021 com o piso de 20h para jornada de 40h. Em fevereiro deste ano, foi com reajuste de 11,36% no piso salarial de educação, Mato Grosso do Sul passou a ser o Estado com os professores mais bem pagos do País.

Piso Salarial do Professor do ensino Superior início de carreira para lecionar 40 horas, R$ 4.727,67.

Escola Integral

Com o intuito de garantir a qualidade e a equidade na aprendizagem dos estudantes da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul, a SED implantou, inicialmente em duas escolas estaduais de Campo Grande, a Educação Integral em Tempo Integral, com objetivo de estabelecer uma concepção pedagógica voltada à ampliação de oportunidades de aprendizagem para além da simples ação de ampliação do tempo na escola. Em Dourados, seis escolas estão em formação para aderir à educação integral de tempo integral.

Investimentos

No ano de 2016, o Governo do Estado investiu mais de R$ 100 milhões na área da Educação. Entre os investimentos, a formação continuada dos professores, compra de mobiliários, reformas escolares, uniformes, materiais escolares e didáticos e outros, receberam os recursos que possibilitaram o bom andamento das ações que a SED planejou para o ano.

Para ampliação, reforma e construção de escolas foram investidos mais de R$ 29 milhões; merenda, R$ 11 milhões; uniformes, R$ 9,5 milhões; kits escolares, mais de R$ 25 milhões e cerca de R$ 7 milhões em compras de mobiliários.

Matrículas 2017

O Estado implantou o sistema totalmente informatizado para a realização de matrículas na rede estadual, isso trouxe comodidade à população que busca uma vaga nas escolas do Estado. O período de pré-inscrição para a matrícula de alunos novos começou no dia 1º de novembro de 2016 e vai até 6 de janeiro de 2017. Todas as escolas localizadas em áreas urbanas contam com o sistema de Matrícula Digital, uma forma rápida e segura de realizar este processo, via internet, no www.matriculadigital.ms.gov.br.

Aja

O projeto AJA – Avanço do Jovem na Aprendizagem em Mato Grosso do Sul foi implantado pela SED no ano de 2015 e é destinado a estudantes entre 15 e 17 anos, com distorção de idade/escolaridade e que não concluíram o ensino fundamental. O tempo de permanência no projeto irá variar de acordo com o nível de escolaridade do estudante. O projeto está presente em 32 municípios sul-mato-grossense.

Parcerias

A SED, em parceria com a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), abriu 590 vagas em seis cursos de pós-graduação lato sensu para os professores efetivos da Rede Estadual de Ensino nos polos Campo Grande, Coxim, Dourados e Paranaíba.

Em Campo Grande, seis cursos: Educação Científica; Linguística: a ciência da língua; Educação Especial – Deficiência Auditiva/Surdez; Educação Especial – Deficiência Intelectual; Multiletramentos e Processos Autorais na Educação Básica; Currículo e diversidade: Gênero, Raça e Etnia. Em Coxim e Paranaíba, Linguística: a ciência da língua. E em Dourados, Educação Científica; Linguística: a ciência da língua; e Currículo e Diversidade: Gênero, Raça e Etnia.

UEMS

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul recebeu, em 2016, R$ 7,2 milhões, por meio da Fundect, nos cursos de graduação e pós-graduação da UEMS. Também foram oferecidas 228 bolsas monitoradas; a implantação do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de História, Unidade de Amambai; 13 novos cursos de especialização; 1122 servidores públicos nas áreas da educação e segurança pública foram capacitados com cursos de especialização; A UEMS também recebeu R$ 1,7 milhão para o Programa Institucional de Bolsas aos Alunos de pós-graduação da UEMS e finalizou 55 projetos de pesquisa.

Em investimentos estruturais, Dourados, Aquidauana, Paranaíba e Aquidauana receberam recursos para reformas de prédios, construções de blocos, depósito de resíduos, laboratórios e salas de aulas.

Educação profissional

A SED oferece cursos técnicos para quem está cursando o ensino médio regular, a partir do 2º ano, por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). Atualmente, Mato Grosso do Sul tem 12.250 estudantes matriculados nos 27 cursos técnicos de nível médio e 1 de qualificação profissional em 37 municípios do Estado. Os cursos são na área do Meio Ambiente, Eletrônica, Eletrotécnica, Biblioteconomia, Administração, Comércio, Logística, Recursos Humanos, Serviços Jurídicos, Transações Imobiliárias, Vendas, Informática, Informática para Internet, Manutenção e Suporte em Informática, Rede de Computadores, Comunicação Visual, Açúcar e Álcool, Agricultura, Agronegócio, Agropecuária, Cozinhas, Eventos e Hospedagem.

Cursos na área da saúde

Em setembro deste ano, foram abertos cursos na área da saúde, com 1.065 estudantes matriculados nas disciplinas de Análises Clínicas, Agente Comunitário de Saúde, Enfermagem, Gerência de Saúde e Auxiliar de Saúde Bucal, atendendo nove municípios do Estado. O projeto está presente nos municípios de Camapuã, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã, Três Lagoas. A SED abrirá novas vagas para 2017.

Texto: Beatricce Bruno com informações da SED

Fotos: Chico Ribeiro