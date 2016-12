Jamil recebe dois veículos 0km para a Vigilância Sanitária

Andradina/Secom/Prefeitura

Foto – crédito: Secom/Prefeitura

Legenda: Jamil recebe dois veículos Volkswagen modelo Gol no valor total de R$ 85.557,00

O prefeito Jamil Ono (PT) recebeu, na tarde dessa quinta-feira (29), dois veículos Volkswagen modelo Gol zero quilômetro no valor total de R$ 85.557,00 destinados à Vigilância Sanitária através da Secretaria de Saúde e Higiene Pública do Governo de Andradina.

O prefeito Jamil, que esteve ao lado da prefeita eleita, Tamiko Inoue, destacou a importância de manter o trabalho para continuar o desenvolvimento de Andradina mesmo nessa reta final de mandato. “Cada beneficio que a população recebe faz diferença na qualidade de vida”, comenta o prefeito Jamil.

Os recursos vieram pelo Governo Federal através do Ministério da Saúde e são veículos completos, com ar condicionado, que serão utilizados no trabalho do órgão municipal. “A vigilância tem um papel muito importante em relação à saúde pública”, explica a secretária de Saúde, Jane Martins.

A Vigilância Sanitária promove e protege a saúde da população, com ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

Participaram da entrega a chefe do setor de Vigilância Sanitária, Edna Ciriaco Nogueira, e a coordenadora do grupo técnico, Lucilene Pereira de Souza Cunha. Pelo Governo de Andradina, o secretário adjunto de Saúde, Ronildo Santana.

SECOM – Secretaria de Comunicação Social

Juliano Silva – (18) 99710-2111

Fabiano Marinho – (18) 98138-4069

Natalia Novaes – (18) 99731-1851