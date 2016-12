Jamil recebe minuta do Plano de Carreira da Saúde

Andradina/Secom/Prefeitura

O prefeito Jamil Ono (PT) recebeu, na tarde desta quinta-feira (29), da Comissão Municipal Especial a minuta do Plano de Carreira do Pessoal da Saúde.

O documento foi elaborado para melhoria e aperfeiçoamento do serviço público de saúde através de todo um diagnóstico do setor voltado à carreira dos servidores e humanização do atendimento.

A comissão foi formada por uma equipe multidisciplinar envolvendo o setor jurídico, o RH, a parte econômica, representantes da saúde e do Sindicato dos Servidores Municipais. Foram eles: o coordenador Hugo Rocha Zamboni, o secretário, Antonio Francisco Fonzar Filho, e os membros: Giovani Martinez de Oliveira, Estela Maria Cassiolato Goda, Lígia Aguiar Bacelar e Edson Luiz Benatti.

A minuta, que contém o resumo geral, vai servir de orientações para análise do Executivo Municipal para posteriormente ser encaminhado à Câmara Municipal.

Jamil, que esteve ao lado da prefeita eleita, Tamiko Inoue, explica que fatores como a maior humanização do atendimento, reformas e ampliação das unidades básicas de Saúde, além de construção dos novos postos como os do bairro Santa Cecília (UAS Leste) e do Jardim das Tulipas (UAS Norte), além da nova unidade do Jardim Europa mudaram a realidade da cidade.

“Agora estamos diante de uma conquista história para os servidores da área da saúde que tanto trabalharam para o desenvolvimento da cidade conquistado nos últimos anos”, explicou Jamil.

Acompanhou também a secretária de Saúde e Higiene Pública, Jane Martins e o secretário adjunto, Ronildo José Santana.

