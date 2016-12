Westcon-Comstor destina verba de marketing a instituições de caridade

Pelo terceiro ano consecutivo, gastos com brindes de final de ano foram revertidos a favor de iniciativas beneficentes

A Westcon-Comstor, distribuidora das principais tecnologias globais de TI, decidiu reverter, pela terceira vez consecutiva, toda a verba de brindes de fim de ano para três instituições localizadas na cidade de São Paulo. A iniciativa, realizada em parceria com fabricantes que representa, beneficiou este ano o Centro de Apoio à Criança Carente com Câncer Cândida Bermejo Camargo, a Associação Em Prol da Vida e o Lalec – Lar Amor, Luz e Esperança da Criança.

Responsável pelo marketing da Westcon-Comstor, Daniela Cardoso valoriza a oportunidade de proporcionar um fim de ano especial às crianças e aos jovens atendidos por essas entidades: “nossa mensagem de final de ano destaca que apoiar projetos sociais significa estabelecer uma conexão com o futuro. Acreditamos nisso e queremos, na prática, contribuir com três projetos sociais que fazem a diferença”, afirma.

O Centro de Apoio à Criança Carente com Câncer Cândida Bermejo Camargo – CACCC-CBC (www.centrocbc.org) nasceu com o objetivo de proporcionar às crianças e a seus acompanhantes que vêm à cidade de São Paulo em busca de tratamento uma extensão de seus lares – com moradia, alimentação, transporte e o que se fizer necessário para seu bem-estar.

Já a Associação Em Prol da Vida (www.emproldavida.org.br) foi fundada em 2012, com o intuito de oferecer oportunidades para crianças e jovens das comunidades próximas, prestando serviços nas áreas de educação, esporte, lazer e cultura, de modo a resgatar a dignidade e a promover a inclusão social. A ONG também ajuda gestantes e outros públicos.

A terceira instituição apoiada foi o Lalec – Lar Amor, Luz e Esperança da Criança (www.lalec.com.br), uma entidade beneficente de assistência social, não-governamental e sem fins lucrativos, que abriga crianças abandonadas ou que sofreram maus tratos, garantindo a elas o direito a um lar enquanto aguardam sua reintegração à sociedade, seja na própria família ou em famílias adotivas.

Em 2016, a Westcon-Comstor também apoiou a festa de final de ano do Instituto Bola pra Frente (www.bolaprafrente.org.br), instituição da qual já é parceira tradicional. Fundado pelo tetracampeão mundial de futebol Jorginho no ano 2000, o Bola pra Frente utiliza o esporte como ferramenta para o desenvolvimento social, em comunidades dos bairros de Guadalupe e Deodoro, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O instituto atende crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos, regularmente matriculados na rede pública de ensino.



