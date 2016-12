Andradina SP: Jamil recebe chaves da obra de ampliação da UAS Norte

Andradina/Secom/prefeitura

Foto – ampliacaouasnorte – crédito: Secom/Prefeitura

Legenda: Jamil recebe obra que praticamente dobrou a área construída, com ampliação lateral e nos fundos

O prefeito Jamil Ono (PT) recebeu, na tarde desta quinta-feira (29), a chave pela finalização da obra de ampliação da UAS Norte (Unidade de Atendimento de Saúde). Localizada na rua Itar Takatsu, nº 115, no Jardim das Tulipas, a unidade praticamente dobrou a área construída, com ampliação lateral e nos fundos.

Jamil, que esteve acompanhado da prefeita eleita, Tamiko Inoue, destaca a importância de ter a ampliação da unidade, com ótimas condições e uma equipe altamente qualificada. “Todos nossos esforços são para oferecer o melhor serviço à população”, comenta Jamil que continua os trabalhos para o desenvolvimento da cidade em reta final de mandato.

A ampliação teve investimento de R$ 218.204,75 sendo R$ 138.300,00 do Governo Federal e R$ 79.904,75 de recursos próprios do Governo de Andradina. A empresa vencedora do processo licitatório foi a L C Calestini – ME, que esteve representada por Sônia Mariano.

A secretária de Saúde e Higiene Pública, Jane Martins, destaca que a unidade vem sendo um modelo no atendimento. “O sistema de agendamento implantado na UAS Norte, diminuiu filas, agilizou as consultas, graças também a colaboração da população que vem até a unidade, conforme o horário estipulado”, comenta Jane.

O padrão de infraestrutura realizada pelo Governo de Andradina funciona como uma forma de prevenção e de maior atenção à população além da UAS contar com uma equipe altamente qualificada.

As novas alas tem um consultório odontológico, ampliação para quatro salas de exames (dois consultórios médicos, uma sala de preventivo e uma de enfermagem), além de novas salas de vacina, preparo, esterilização, limpeza e dos agentes comunitários.

A UAS Norte atende moradores dos bairros Jardim das Tulipas, Parque São Gabriel, Vila Botega, Urubupungá, Santo Antônio, Jardim Brasil, Peliciari, Alto dos Ipês, Stella Maris e atenderá as novas áreas residenciais que estão surgindo, como o Eco Ville e o Village Premium.

Acompanharam ainda o assessor, Haruo Kojo, o secretário adjunto de Saúde, Ronildo Santana, a enfermeira RT, Rosa Maria Rodrigues Barbosa e o engenheiro da Secretaria de Obras e Infraestrutura, José Eduardo Spegiorin.

SECOM – Secretaria de Comunicação Social

Juliano Silva – (18) 99710-2111

Fabiano Marinho – (18) 98138-4069

Natalia Novaes – (18) 99731-1851