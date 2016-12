TCE-MS determina que Campo Grande utilize recursos da “repatriação” para pagamentos prioritários como repasses ao Hospital do Câncer e Santa Casa

Atendendo representação formulada pelo Procurador-Geral Adjunto do Ministério Público de Contas, Dr. João Antônio de Oliveira Martins Júnior, o relator dos processos da Prefeitura de Campo Grande, Conselheiro Ronaldo Chadid, proferiu liminar determinando que o Prefeito utilize os recursos advindos da arrecadação extraordinária, conhecidos como Repatriação, para quitação de pagamentos prioritários.

O valor destinado ao Município está previsto para ser creditado nesta sexta-feira (30/12), com base nesta informação, a representação apresentada pelo MPC-MS, solicita que os recursos extraordinários sejam aplicados, prioritariamente, no pagamento do 13º dos servidores públicos, no repasse de valores ao Hospital do Câncer e à Santa Casa de Misericórdia, vedando a utilização do dinheiro em festividades de final de ano, bem como anular os empenhos de despesas não processadas, destinados aos setores não essenciais.

O Conselheiro Ronaldo Chadid determinou prazo de cinco dias para que o prefeito comprove que tomou as providências determinadas ou apresente recurso, bem como aplicação de multa de 1.000 UFERMS (R$ 24.390,00) pelo não cumprimento da liminar.

A íntegra da decisão está publicada no suplemento do Diário Oficial Eletrônico do TCE-MS desta quinta-feira (29/12).

Cópia do DOE/MS em anexo.

A decisão já foi entregue à Prefeitura de Campo Grande.

ROBERTO MANVAILER MUNHOZ

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS

DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

(67) 3317-1536

—

ROBERTO MANVAILER MUNHOZ

SECRETÁRIO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS

DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

(67) 3317-1536