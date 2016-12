O Clã encerra ano com show de virada em Guaxupé

Festa intitulada “Reveillon Milionário” recebe a boy band de funk

O Clã boy band de funk, que ficou nacionalmente conhecida e um dos nomes mais falados deste ano de 2016, depois de sua participação no reality X Factor Brasil, como uma das grandes promessas para o mercado musical brasileiro, encerra neste domingo (31), uma agenda de shows badaladíssima, e espera nada mais nada menos que mil pessoas no Reveillon “Tudo Passa” em Guaxupé/MG.

Os jovens cantores e bailarinos, que inovaram o universo do funk com sua mistura musical entre pop, rap, hip hop e R&B, passaram por quase todo o Brasil com mais de 200 shows e alguns ainda cancelados, por falta de agenda.

A noite de ano novo de 2016/2017 não poderia ser diferente pois a boy band queridinha, fará três shows prometendo encerrar um ano vitorioso para O Clã.

Guaxupé, São João da Boa Vista e Itapira são as cidades que receberão O Clã com uma setlist de tirar o folego.

Com base natural do Funk, as músicas, shows e performance da O Clã, miscigenam entre Hip Hop, Black, Soul, R&B, RAP e Samba, agradando assim, não somente todos os presentes em seus shows, ou aqueles que ouvem o seu som, mas principalmente agrada todos os integrantes da boyband, já que contamos com gostos diversificados entre eles.

Arnaldo, que começou desde pequeno a dançar em festas da família. Camilo, que quando via Michael Jackson na televisão ansiava por um palco como o dele. Dan, que nasceu em uma família de músicos sambistas e sempre se viu no meio. E Will, que começou a dançar axé para ter um quesito a mais em seu currículo na arte da conquista, juntos, formam O Clã, boyband que completa a lacuna que faltava nas noites e é ovacionado por onde passa.

‘Gratidão, essa é a palavra que define nosso ano. Gratidão a Deus por sempre estar conosco, à nossa família que sempre acreditou, aos nossos fãs por tornarem tudo isso possível e a nossa equipe que chamamos hoje de Família. Estamos muito felizes com tudo que nos aconteceu este ano, mas ainda temos muito o que trabalhar daqui para a frente para surpreender ainda mais essa rapaziada que nos acompanham’ – Declara Danilo, um dos integrantes do grupo.

Com shows lotados, participação no Reality e divulgação nas principais emissoras de televisão brasileira neste ano, O Clã, já com agenda aberta para 2017, fará uma pausa para descanso de poucos dias e voltará aos palcos em breve e afirma para este novo ano de 2017 mais novidades.