MARUN COMEMORA O EMPENHO DE SUAS EMENDAS PARLAMENTARES PARA OS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

O deputado federal Carlos Marun (PMDB/MS) comemora o empenho já garantido dos recursos que irão atender os municípios do Mato Grosso do Sul através de suas emendas parlamentares.

Os valores das emendas liberadas pelo Governo Federal ultrapassam a cifra dos vinte e oito milhões de reais, neste montante, vinte e quatro milhões já estão empenhados e serão destinados já no próximo ano para vários municípios do Estado e o restante deverão ser empenhados até o último dia de 2016.

A garantia desses recursos é resultado de um trabalho sério e comprometido com a população no trato com o dinheiro público. Essas emendas são originadas através do Orçamento Geral da União (OGU) de 2015 e 2016.

“Nossa função em Brasília é essa, além de lutarmos por um Brasil melhor, atuando na função de legislar e fiscalizar, nós também trabalhamos no intuito de adquirir recursos que possam contemplar o maior número de municípios do nosso Estado. Temos que garantir recursos federais para os mais variados projetos que são reivindicados pela nossa população através dos nossos deputados estaduais, prefeitos e vereadores, explica Marun.”

Em relação à situação financeira de muitos municípios, Marun faz questão de ressaltar a importância dessas emendas, enfatizando o momento delicado que se encontram essas prefeituras, pois muitas delas estão com dificuldades para pagarem as suas contas. “Nós, quanto deputados federais, buscaremos sempre, de todas as formas, beneficiar a população brasileira em especial a sul-mato-grossense com nosso trabalho parlamentar aqui em Brasília e a garantia desses recursos é muito importante para que as cidades possam quitar suas contas, realizar suas obras e prosperar, levando qualidade de vida e segurança para toda a população do nosso Estado, ressaltou”.

“Como faço todos os anos, estou aqui em Brasília nesses dias derradeiros de 2016 na busca ainda de recursos que possam ser destinados aos municípios, ao nosso Estado e que venham melhorar a vida das pessoas. Eu tinha conseguido empenhar até agora um total de 24 milhões, seiscentos e onze mil reais. Entre elas, recebi há pouco uma nota de empenho no valor de um milhão de reais para a construção de uma ponte em Costa Rica. No dia 28 de dezembro, consegui a oportunidade de empenhar mais três milhões de reais na área de Saúde na Funasa. São recursos para saúde, esporte, educação, cultura, pavimentação de ruas dos nossos municípios. Eu estou muito feliz por isso porque é uma prova de que quem trabalha obtém efetivamente o resultado. Permanecerei aqui em Brasília até os momentos derradeiros desse ano de 2016 e aproveito o momento para desejar a todos os sul-mato-grossenses um ano de 2017 repletos de paz, saúde e de prosperidade”.

Feliz Ano Novo a todos nós!