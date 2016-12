Os Divergentes

PT ainda insiste em vender Lula como Pomada Maravilha, mas a validade está vencida. Pode dar revertério.

Temer deve retomar a ofensiva na volta do revéillon, com dois atos simbólicos para reforçar a imagem de que, finalmente, virou um presidente de verdade: mudar com a família para o Palácio da Alvorada e pendurar sua foto com faixa nas repartições públicas.

