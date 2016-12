Brasília, 29 de dezembro de 2016

Tucanos expressam desejos de esperança e avanço na qualidade de vida da população em 2017

Às vésperas do fim de 2016, deputados do PSDB expressaram seus desejos para o Brasil no novo ano que se aproxima. Depois de um ano conturbado na política e na economia, os tucanos reafirmam o compromisso de atuar em prol do país em 2017. Na lista de desejos, estão a retomada do desenvolvimento econômico e a melhora na qualidade de vida da população, além de avanços em saúde e educação. Leia mais

Vecci defende celeridade na aprovação das reformas que podem retirar Brasil da crise

Há mais de um ano, o Brasil tem sofrido as consequências de uma grave crise econômica, social e política. Diante do quadro, o governo de Michel Temer tem tomado medidas com o objetivo de permitir que o Brasil retome o caminho do crescimento da economia, geração de empregos e recuperação da credibilidade. Esta é a avaliação do deputado Giuseppe Vecci (GO) sobre a atual situação do país. Leia mais

Finanças aprova projeto de Mara que amplia limite de renda para aquisição de tecnologias para pessoas com deficiência

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 4752/16, que amplia de 10 para 20 salários mínimos o limite de renda mensal do tomador de empréstimo de bancos federais para financiamentos de bens e serviços de tecnologia assistiva, destinada a pessoas com deficiência. O projeto foi apresentado pelas deputadas Simone Morgado (PMDB-PA) e Mara Gabrilli (SP), e teve parecer favorável do deputado Hildo Rocha (PMDB-MA), aprovado por unanimidade. Leia mais

Nelson Marchezan Junior anuncia novos secretários para a prefeitura de Porto Alegre

O prefeito eleito de Porto Alegre, deputado Nelson Marchezan Junior (RS), anunciou nesta quinta-feira (29) os nomes dos novos secretários de seu governo. Com o anúncio, são 10 as secretarias com titulares confirmados. Marchezan reduziu o número de secretarias da prefeitura de 37 para 15. Leia mais

Aprovado relatório de Daniel Coelho sobre registro do início do pousio no Cadastro Ambiental Rural

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aprovou a exigência de que o proprietário ou posseiro rural registre a data de início do pousio no Cadastro Ambiental Rural (CAR). A proposta foi aprovada conforme substitutivo apresentado pelo deputado Daniel Coelho (PE) ao PL 4652/16, do deputado Cleber Verde e altera a Lei Florestal (Lei 12.651, de 2012). Leia mais

