Paes inaugura escultura Rio Te Amo e rebate declaração de Crivella sobre déficit

Turistas e cariocas tiram fotos na nova escultura interativa RIO TE AMO, inaugurada na Praça Mauá Fernando Frazão/Agência Brasil

A escultura com as palavras #Cidade Olímpica, uma das atrações da Praça Mauá desde a inauguração das obras de revitalização do local, em setembro de 2015, ganhou hoje (29) uma substituta que promete fazer o mesmo sucesso entre cariocas e turistas. A nova escultura interativa, no mesmo lugar da anterior, em frente ao Museu do Amanhã, exibe a frase Rio_te amo nas cores branca e azul, com espaço para que as pessoas se coloquem entre as palavras.

Com 16 metros de comprimento e dois metros de altura, o letreiro segue a tendência mundial de painéis que valorizam as cidades, como os existentes em Nova York e Amsterdã. À noite, a instalação receberá iluminação especial.

“A #Cidade Olímpica fez parte de um período importante para a história da cidade, mas precisávamos de um ícone que pudesse louvar esse amor que as pessoas sentem pelo Rio de Janeiro”, disse o prefeito Eduardo Paes na cerimônia de inauguração da nova peça.

Saiba Mais Crivella prevê menos arrecadação e promete corte de gastos

Segundo ele, a escultura anterior seguirá para o Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, onde será instalada no Boulevard da Vila Olímpica.

Desde o ano passado, a Praça Mauá atrai diariamente milhares de visitantes. Além de abrigar o Museu do Amanhã e o Museu de Arte do Rio (MAR), a praça, atravessada pelo VLT, é o ponto de partida para o boulevard da Orla Prefeito Luiz Paulo Conde, que percorre o trecho entre os armazéns 1 e 6 do Cais do Porto e ostenta atrações como o mural Etnias, de 3 mil metros quadrados, do artista plástico Eduardo Kobra.

Contas do município

Em conversa com os jornalistas, Paes comentou as declarações feitas ontem (28) pelo prefeito eleito Marcelo Crivella sobre o estudo encomendado pela prefeitura a especialistas da área econômica, que avaliaram o desempenho fiscal do município entre 2009 e 2016. Os resultados foram contestados por Crivella.

“O estudo encomendado retrata como eu estou deixando a prefeitura, a situação fiscal da prefeitura. O que ele [Crivella] está dizendo é que a gente vai ter um ano de crise, como foi este ano também, e isto exige muito zelo. Acho que ele está corretíssimo em ter muito zelo, almocei com ele ontem e disse: olha, você tem que economizar mesmo, não ceder a pressões por reajustes”, disse Paes. O prefeito considerou, no entanto, um “pouco exagerada” a previsão de Crivella de déficit de R$ 4 bilhões na receita do município em 2017.

Edição: Luana Lourenço