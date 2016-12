Temer já está na Restinga de Marambaia, onde passará o réveillon

O presidente Michel Temer já está na Restinga de Marambaia, na reserva administrada pela Marinha, onde passará o fim de semana do réveillon com a família. O embarque para o Rio de Janeiro foi feito na tarde de ontem (29).

De acordo com o Planalto, não há agenda oficial até o ano novo. Até o momento não há previsão sobre o dia em que ele retornará a Brasília. A expectativa é de que o presidente volte a despachar no Palácio do Planalto a partir de segunda-feira (2 de janeiro).

Edição: Lidia Neves