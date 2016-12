Carro em que Macri viajava é apedrejado na Argentina

Um grupo de manifestantes contrários ao governo argentino atacou a pedradas na noite desta quarta-feira (28) o carro em que estava o presidente, Mauricio Macri, de acordo com comunicado oficial.

O veículo no qual o mandatário argentino se deslocava para uma vila turística do sul do país teve os vidros quebrados. No entanto, nenhum passageiro ficou ferido, segundo informações da Agência Ansa.

“Um grupo de cerca de dez pessoas lançou pedras contra o veículo no qual se deslocava o presidente Macri em direção ao evento de inauguração do Centro de Interpretação e Informação Turística de Villa Traful, provocando a quebra de dois vidros do veículo”, revelou a presidência em uma nota.

Segundo o comunicado, a agenda de Macri será mantida “de forma normal”. Após o susto, o argentino inaugurou o escritório turístico, localizado na província de Neuquén, no sudeste de Buenos Aires.

Esta não é o primeiro incidente de hostilidade ao presidente argentino. Em 12 de agosto, Macri foi agredido em um evento em Mar del Plata.