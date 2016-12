Prefeita Marcia Moura inaugura academia ao ar livre no bairro Jupiá

Moradores do local terão mais uma opção para a prática de exercícios

Moradores do bairro Jupiá terão mais um lugar para praticar atividades físicas ao ar livre. O benefício foi entregue pela prefeita Marcia Moura na manhã desta quarta-feira (28), na rua Ômega (próximo ao Núcleo Esportivo) do Jupiá. Os aparelhos foram doados pela Cargill Agrícola, em cumprimento com processo de licenciamento do IMASUL.

Também participaram da inauguração o secretário de Esportes, Juventude e Lazer, Valter Dias – Hulk; o diretor de Esportes, Sávio Bernardes; o chefe do Núcleo Esportivo do bairro Jupiá, André José e representando a Cargill, a coordenadora de Sustentabilidade, Franciele Faxina e a assessora de comunicação, Talitha Campelo e demais servidores e representantes da comunidade.

O chefe do Núcleo Esportivo do bairro Jupiá, André José, agradeceu a empresa Cargill e a Prefeitura pela iniciativa que vai melhorar ainda mais a opção de lazer e vida saudável para os moradores.

Já o secretário da SEJUVEL, também ressaltou a atitude da empresa por escolher a comunidade do Jupiá na instalação da academia no local. “Os moradores já contam com algumas atividades e agora essa vem somar neste trabalho que visa levar uma qualidade de vida melhor para todos”, disse.

A prefeita Marcia Moura reforçou no agradecimento como também pediu para que os representantes da comunidade presentes no local para que preservassem os aparelhos. “É uma academia que trará benefícios para todos, por isso, pedimos que cuidem para que não seja deteriorada”, disse.

Foram instaladas duas academias ao ar livre no bairro Jupiá, numa área de 195 metros quadrados e foi investido o montante de R$ 32.650,00.