Bombeiros encontram corpo de 2º vítima de afogamento em Três Lagoas

Procura por vítimas durou aproximadamente 48 horas.

Lucas Gustavo – Perfil News

Por volta das 14h desta sexta-feira (30), bombeiros de Três Lagoas encontraram o corpo de Júlio Cesar Sarati, de 35 anos, desaparecido no rio Sucuriú desde a tarde de quarta (28). O cadáver do amigo dele, o empresário André Nóbrega Sãovesso, foi achado cerca de sete horas antes. Como as duas vítimas foram localizadas, as equipes encerram as buscas.

Os bombeiros informaram ao Perfil News que o corpo de Júlio foi encontrado próximo onde estava o de André, cerca de mil metros do local em que caíram do barco. As diligências duraram aproximadamente 48 horas.

Depois de retirado da água, o cadáver de Júlio, também em estado de decomposição, foi levado a um rancho para ser periciado. Em seguida, o corpo será encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) e liberado para a funerária de plantão. Júlio era funcionário de André.

ENTENDA O CASO

André Nóbrega Sãovesso, de 33 anos, e Júlio Cesar Sarati, de 35, voltavam de um ponto conhecido como ‘Praia da Lage’, quando caíram do barco na tarde de quarta-feira (28), no rio Sucuriú, em Três Lagoas. No momento do acidente, eles estavam acompanhados de três meninas. Uma de 14 anos, outra de 16 e a terceira de apenas dois.

As duas adolescentes são filhas de André. Elas ficaram à deriva e foram salvas pelo Corpo de Bombeiros. Um forte vento que atingiu a embarcação teria provocado a queda dos homens.