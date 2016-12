Prefeita Marcia Moura empossa novos servidores públicos municipais

Reunião marcou a efetivação de profissionais em diversas áreas da Saúde e Educação

A prefeita da cidade de Três Lagoas, Marcia Moura, realizou na manhã desta sexta-feira (30), no Centro Cultural “Irene Marques Alexandria”, a posse de novos servidores públicos municipais na área da Saúde e Educação. A nomeação havia sido publicada na última quarta-feira (30), por meio dos decretos nº 194 e 195/2015, referente ao Concurso Público Edital nº 029/2015 e 026/2015, do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Três Lagoas – MS.

Durante o evento, a prefeita disse sobre sua gestão ter sido a que mais empossou servidores públicos municipais via concurso.

“Esperamos que vocês sejam dedicados para a população que precisa de um atendimento de qualidade. Estou feliz de encerrar este ciclo, pois fizemos o nosso melhor e plantamos muitas coisas boas”, disse recepcionando os novos servidores.

Além disso, Marcia Moura fez destaque das principais conquistas de sua gestão, dentre elas, a implantação do Instituto de Previdência Privada e dos desafios na área da saúde e educação ao longo de sua gestão. A prefeita também destacou que deixou em caixa para o próximo prefeito o valor de R$ 15 milhões somente de recursos próprios.

Após a fala das autoridades, houve a entrega simbólica do termo de posse e depois a assinatura do documento na qual firma a efetivação do novo trabalho. Depois da assinatura, os servidores se dirigiram aos respectivos setores para saberem mais detalhes dos seus direitos e deveres na gestão pública. O tempo de estágio probatório é de três anos.

Cargos

Foram no total, 18 cargos empossados nas respectivas funções: médico angiologista (01), médico clínico geral (05), médico infectologista (01), odontopediatra (01) e professor de Ensino Fundamental (1° ao 9° ano) – Língua Estrangeira Moderna – Inglês (10).

Concurso