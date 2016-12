Prefeita Marcia Moura inaugura reforma do Ginásio Municipal de Esportes

Prédio conta com espaço renovado para a prática de atividades físicas

Após reinaugurar a reforma da Escola Municipal Flausina Assunção Marinho, a prefeita de Três Lagoas, Marcia Moura, inaugurou a reforma completa do Ginásio Municipal de Esportes “Cacilda Acre Rocha”. A cerimônia ocorreu na manhã desta sexta-feira (30), em frente à unidade esportiva.

A prefeita Marcia Moura agradeceu a todos os envolvidos que colaboraram de forma direta e indireta para a execução da obra, assim como daqueles que proporcionam as atividades físicas no local.

A obra faz parte do Programa Esporte e Grandes Eventos Esportivos e foi orçada em R$ 1.016.289,73. Deste valor, R$ 500.000,00 é de recurso de emenda OGU/2012 do Senador Waldemir Moka e R$ 516.289,73 em contrapartida do Município. A empresa responsável foi a WLH Construções Eireli e o projeto elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão.

A área total reformada foi de 4.314,85 m², compreendendo áreas de Intervenção (Ambientes Internos); Quadra Poliesportiva; Hall de Entrada – 1 e 2; Circulação e Circulação Quadra; Escada; Depósito Material Esportivo; Copa, Bar e Lanchonete; Sala e Sanitário dos Juízes; Salas de Atendimentos Individuais; Vestuários Masculinos e Femininos; Sanitários Masculinos e Femininos; Sala de Dança; Ambulatório; Sala Administrativa; Sala Ginástica; Rampa; Arquibancada e Palco.

