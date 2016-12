Atriz Cintia Cordeiro exibe corpão escultural em Prainha de Fortaleza

A atriz, que atua há mais de uma década, reside na cidade de São Paulo, porém aproveitou o ensejo que está de férias em Fortaleza no Ceará onde irá passar a virada do ano, e não perdeu tempo, acabou posando para as lentes do renomado fotógrafo francês, Nicolas Godon.

Posando de biquíni e maiô, Cintia demonstrou muita sensualidade em um corpão escultural, que juntou a beleza natural do cenário que inspirou as fotos realizadas na maravilhosa Prainha.

Formada pelas oficinas de atores Nilton Travesso e também pela Wolf Maya, e mega apaixonada pelos bastidores, a beldade não para, e desta vez está gravando uma série de matérias para o seu canal no youtube, que estreará agora em janeiro, com o título de InSet.

O canal será totalmente voltado para o entretenimento, onde Cintia irá mostrar matérias curiosas, entrevistas, viagens e vlogs do seu dia-a-dia, e a beldade está registrando tudo por onde está passando, e em breve poderemos conferir nos vídeos.