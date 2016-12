ÚLTIMAS VAGAS PARA O CURSO DE MEDICINA NO PARAGUAI

A FACULDADE DE MEDICINA NO PARAGUAI EM ESPECIAL DE PEDRO JUAN CABALLERO JÁ MOVIMENTA A REGIÃO E ATRAI ALUNOS DE DIVERSAS PARTES DO BRASIL E ATÉ BRASILEIROS TRANSFERIDOS DA BOLIVIA E ARGENTINA

A Universidade Central Del Paraguay, recém instalada em Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay, fronteira seca com Ponta Porã, Estado do Mato Grosso do Sul, vem se tornando uma opção cada vez mais atrativa para brasileiros de diversas partes do país que se veem obrigados a deixar o Brasil pra realizar o sonho de se tornar médico.

Com uma estrutura física de dar inveja a qualquer universidades brasileiras, com amplas salas de aulas, climatizadas, ambientes harmoniosos e agradável, dotados de cadeiras anatômicas , bebedouros industriais, equipamentos de audio visual novíssimos, laboratórios de ultimas gerações, conta também com equipamentos novos como microscópios ópticos bi ocular, computadores de primeira linha, internet wifi em todo o ambiente e toda estrutura de laboratórios de anatomia com bonecos anatômicos e peças cadavéricas essenciais para o inicio do Curso de Medicina , Osteoteca completa, Biblioteca, enfim, isso tudo tem feito a diferença para muitos alunos que estão chegando a fronteira.

Vale lembrar que a Universidade é autorizada pelo Governo Paraguaio e reconhecida pelo MEC do País, conforme documentação em posse da Diretoria e a disposição de qualquer interessado, com total transparência.

As aulas iniciaram em 02 de fevereiro de 2017 e haverá turmas de 1ro, 2do, 3er, 4to, 5to e 6to semestres, isso porque a Faculdade de Medicina Central Del Paraguay esta hábito a aceitar transferência de alunos de Cursos de Medicina de outros países ate no Maximo o sexto semestre. “MEDICINA NO PARAGUAI”.

Outro fator importante na UCP é que candidatos Portadores de Diploma nas áreas da Saúde, ou seja, Bioquímicos, Fisioterapeutas, Biomédicos, Enfermeiros, Odontologistas, conforme a malha cursado poderá ingressar já no terceiro semestre, convalidando as matérias comuns já cursadas nas suas formações de origem.Para mais informações, fone (67)99677-0757 vivo, e-mail medicinakarlos@gmail.com, Karlos Bernardo. Há vagas disponíveis, mas como não tem Vestibular, as vagas são preenchidas por ordem de inscrição. Então não fique parada, ainda dá tempo de mudar sua vida e começar agora em fevereiro de 2017, A UCP aguarda você.

texto: Karlos Bernardo

Galeria de Imagens: Divulgação