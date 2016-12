ULIVING Brasil cria Conselho Consultivo para potencializar expansão

Formado por especialistas do setor de hotelaria e construção, Conselho pretende impulsionar novos projetos

A ULIVING Brasil, empresa especializada em desenvolver e administrar residências estudantis no Brasil, acaba de criar um Conselho Consultivo formado pelo administrador Roland de Bonadona, ex-Presidente da Accor para as Américas e atual presidente da Câmara de Comércio Brasil-França; pelo engenheiro Roberto de Souza, presidente do CTE – Centro de Tecnologia em Edificações, e pela consultora Manuela Gorni, ex-diretora da Jones Lang LaSalle Hotels & Hospitality. “Tivemos a ideia do Conselho como forma de fortalecer a estrutura de gestão da ULIVING, visando a escalabilidade do nosso negócio. Formado por renomados especialistas, esse Conselho vai reforçar as diretrizes estratégicas da empresa, colaborando com suas experiências e visões, e nos apoiando na busca de novos parceiros incorporadores e investidores em outros Estados do Brasil, além de contribuir nas definições de nossa base operacional” – explica Juliano Antunes, CEO da ULIVING. A criação desse Conselho não altera a estrutura atual que tem Antunes como CEO e Celso Martineli como Vice-Presidente de Operações da empresa.

Criada há três anos, a ULIVING é responsável por um modelo inédito no Brasil de residências exclusivas para estudantes, onde todos os prédios são projetados para as necessidades desse público específico, com todos os apartamentos mobiliados e equipados, além da facilidade de poder pagar uma única conta com água, luz, condomínio, limpeza e internet inclusos, não precisando de fiador. Além de todas essas vantagens, a ULIVING ainda oferece como grande diferencial a presença de uma equipe treinada para dar assistência aos moradores, promover a integração entre eles, eventos e até mesmo cursos, criando assim uma verdadeira comunidade, cuja dinâmica facilita essa fase de transição de mudança da casa dos pais.

A ULIVING já possui hoje dois empreendimentos em operação (um em São Paulo, no bairro da Bela Vista e outro em Sorocaba), e em 2017 a empresa irá contar com a abertura de um outro empreendimento no Centro de São Paulo, em parceria com a MMC Investimentos e a ILION Partners, com projeto da Triptyque Arquitetura.

Outros dois projetos já estão em desenvolvimento em São Paulo, com investimentos de R$ 70 milhões e inaugurações previstas para final de 2018 e 2019. Com isso a empresa atingirá cerca de 1.000 camas apenas na cidade de São Paulo. “Há uma defasagem muito grande nesse mercado, por isso precisamos correr para suprir essa demanda, e portanto, o Conselho será fundamental durante o processo de expansão.” – conclui Antunes.

Sobre os Conselheiros:

Roland de Bonadona – ex-Presidente da Accor para as Américas e atual presidente da Câmara de Comércio Brasil-França formado em Administração pela Universidade Paris IX, atua no mercado há mais de 40 anos no setor. Foi responsável pelo desenvolvimento da marca Sofitel na Europa em 1987 e, em 1989, mudou-se para São Paulo, e assumiu a rede de hotéis Quatro Rodas que, em seguida, foi convertida em Sofitel. Em 1994, Bonadona assumiu o cargo de diretor geral da Accor no Brasil e atuou fortemente no plano de expansão da rede no Brasil e no mundo. Atualmente, Bonadona é Diretor na Bonadona Hospitality Consulting e presidente da Câmara de Comércio Brasil-França.

Manuela Gorni – ex-diretora da Jones Lang Hotels & Hospitality – 35 anos de experiência na área de turismo e hotelaria é formada em Administração de Empresas e Turismo pela Faculdade Anhembi Morumbi. Com passagens pela Embratur, Holiday Inn e Grupo Accor. Manuela atua há mais de 24 anos como consultora, prestando serviços de pesquisa de mercado e estudos de viabilidade para hotéis, centros de convenções e exposições; asset management; desenvolvimento de estratégias e planos comerciais para hotéis; diagnósticos operacionais em hotéis existentes, bem como em assessoria técnica nas especificações e implantação de equipamentos hoteleiros (FF&E), além de participação como convidada em diversos Congressos e Seminários nacionais e internacionais.

Roberto de Souza – Engenheiro Civil, Mestre e Doutor em Engenharia pela Escola Politécnica da USP. Especialista em qualidade, tecnologia, gestão, sustentabilidade e inovação na construção. Autor de oito livros técnicos focados em tecnologia, sustentabilidade e gestão de empresas incorporadoras, construtoras e projetistas. Atual presidente do CTE – Centro de Tecnologia em Edificações.