Salvador no toque da Timbalada

Banda se apresentou no segundo dia do Réveillon Salvador

“Eu te quero só pra mim. Você mora em meu coração. Não me deixe só aqui. Esperando mais um verão”. Ao som de “Mimar Você” a Timbalada abriu sua apresentação no segundo dia do Réveillon Salvador, nesta quinta-feira, dia 29.

O show seguiu com vários sucessos, a exemplo de “Meia Hora”, “Margarida”, “Regando-te”, “Tuck Tuck”, “Giro Mundo”, entre tantas outras. “Esta festa está linda”, disse emocionada Millane Hora, que no verão 2017 estreou na banda ao lado de Denny Denan.

O toque timbaleiro foi ouvido por todos que escolheram passar a noite grandiosa. Até a chuva deu uma trégua para a apresentação da banda, que fez das ruas do Comércio uma festa.

Entre uma canção e outra do repertório autoral, teve espaço para clássicos de vários ritmos a exemplo de forró, reggae, salsa e até o sertanejo de Lucas Lucco que tocou na sequência. Não faltou a volta no Guetho e a saudação da Timbalada ao público, como agradecimento a alegria original que dominou em todo evento.

Do show do Réveillon Salvador, a Timbalada segue para Guarajuba, quando se apresenta ao lado de Harmonia do Samba e Natiruts no “O Melhor Réveillon do Mundo”.

A Timbalada realiza ainda três ensaios no Museu du Ritmo e no Carnaval 2017, toca na sexta-feira e sábado, no Bloco Timbalada, no sábado ainda estará no Camarote Salvador. No domingo se apresenta no Bloco Coruja e no Camarote Skol. Na segunda-feira segue para Recife e volta a Salvador para se apresentar no Camarote Club. Na terça-feira finaliza a participação na folia momesca no Camarote do Nana.

Crédito: Agência Haack

