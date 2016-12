COR completa 6 anos e lança vídeo tour de realidade virtual em parceria com a UView360

Startup carioca produziu conteúdo exclusivo e explicativo do dia-a-dia do Centro de Operações da Prefeitura do Rio

O Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR) em parceria com a startup carioca UView360 – pioneira na produção de realidade virtual no Brasil – lançam um vídeo em 360 graus da sede do COR, na Cidade Nova. A data escolhida (30/12) para o lançamento marca também o aniversário de 6 anos do Centro de Operações. O objetivo do vídeo é permitir que os internautas possam fazer um tour guiado dentro da sede, com a possibilidade de realmente vivenciar a experiência de estar em um centro operacional urbano de alta tecnologia.

O vídeo já está disponível no site ( http://bit.ly/2hBBFSU ) e aplicativo da UView360 – disponível nas plataformas Android e IoS, e também nas redes oficiais do COR: Facebook ( http://bit.ly/2ims162 ), site ( http://cor.rio/ ) e Twitter (http://bit.ly/2iwRS8F ).

Além de optar pela maneira tecnológica e inovadora de se apresentar para seus seguidores das redes, o COR já usa alta tecnologia para o gerenciamento das informações fornecidas pelas agências integradas e por diversos tipos de sensores estrategicamente posicionados. Cerca de 800 câmeras da prefeitura são monitoradas pela equipe do COR, que também tem acesso a outras 400 gerenciadas por concessionárias de serviços públicos e pela Secretaria Estadual de Segurança Pública. A sede do COR está equipada com tecnologia de ponta e conta com uma grande equipe de operadores, como pode ser vista no vídeo tour.

“Com esse vídeo, mostramos que, por mais tecnológico e moderno, o COR é amparado por pessoas; equipes que trabalham 24 horas por dia, nos sete dias da semana, para monitorar a cidade e acionar respostas a problemas que possam impactar a rotina dos cidadãos”, conta Pedro Junqueira, Chefe-Executivo do Centro de Operações da Prefeitura do Rio.

O processo de produção do vídeo, que levou cerca de 10 dias para ser finalizado, foi feito com os mais sofisticados equipamentos de produção de conteúdo em 360 graus existentes no mercado, proporcionando aos internautas uma experiência única, realista e interativa.

“O COR é o maior polo tecnológico operacional do Rio. Para nós da UView360 foi um prazer poder participar, agregando conhecimento e produzindo um material de ponta para eles. Uma grande responsabilidade já que eles também trabalham e investem em tecnologia”, conta Charles Boggiss, diretor da UView360.

Mas a parceria entre a UView360 e o COR é antiga. Em 2011, a startup que ainda se chamava Veja360, teve reconhecimento nacional quando fez seu primeiro trabalho, através da Total TI para o recém-inaugurado Centro de Operação da Prefeitura do Rio de Janeiro. Juntos eles também colocaram na rua o primeiro Carro Espião, que circulou no carnaval carioca fiscalizando os blocos de rua. O carro foi equipado com câmeras 360 graus que enviavam imagens em tempo real, pela internet, para o Centro de Operações Rio. Tecnologia que ajudava no controle e na segurança do carnaval.

O que a UView360 vem fazendo

Com 7 anos de experiência, a UView360 possibilita uma forma diferente de estar no mundo e experimentar novas sensações. Startup carioca, esteve à frente das primeiras experiências audiovisuais em 360 graus de eventos esportivos como o Mundial de Surf, Skate Bowl, BMX Escadaria de Santos entre tantos outros. Já produziu diversos especiais em realidade virtual para as Organizações Globo, com destaque recente para os 90 anos do jornal e os 50 da TV. Na área do entretenimento, este ano assinou o especial de realidade virtual do Carnaval do G1, para quem também produziu especial dos 450 anos do Rio.

O Centro de Operações da Prefeitura Rio

O Centro de Operações Rio (COR) é o primeiro equipamento olímpico entregue pela Prefeitura do Rio. Inaugurado em dezembro de 2010, seis anos antes dos Jogos Rio 2016, o prédio funciona como quartel-general de integração das operações urbanas no município. Cerca de 30 órgãos (secretarias municipais e concessionárias de serviços públicos) estão integrados no edifício para monitorar a operação da cidade e minimizar seus impactos na rotina do cidadão ou durante a realização de grandes eventos. O COR busca antecipar soluções, alertando os setores responsáveis sobre os riscos e as medidas urgentes que devem ser tomadas em casos de emergências, como chuvas fortes, deslizamentos e acidentes de trânsito.