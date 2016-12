Temporal com vento de quase 100 km/h Rio de Janeiro

O forte calor gerou nuvens muito carregadas que trouxeram tempestades para o Grande Rio no fim da tarde desta sexta-feira. Na cidade do Rio de Janeiro, a temperatura chegou aos 39°C, pela medição do Instituto Nacional de Meteorologia.

Foto: Climatempo

A chuva veio forte e com ventania. No aeroporto internacional Tom Jobim, uma rajada chegou aos 66 km/h às 17h15. O Campo dos Afonsos registrou uma rajada de 61 km/h pouco depois das 17, mas às 18h uma rajada de vento chegou os 98 km/h!

As nuvens carregadas se espalharam pelo Grande Rio e a chuva cai forte em várias áreas no começo da noite desta sexta-feira, mas a chuva não deve se prolongar por toda a noite.