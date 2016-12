Cacau assina menu da ceia de Réveillon MillerHouse Trancoso

MillerHouse continua com programação agitada durante a temporada de fim de ano em Trancoso, e a noite de Réveillon não poderia ficar de fora do circuito. A casa receberá cerca de 200 convidados para o jantar e comemorações da chegada de 2017, com som especial do DJ Esloveno Ricky Inch.

O restaurante Cacau, famoso na cidade, foi especialmente escolhido para preparar a ceia da virada para a turma de empresários e jetsetters hospedados na casa, além dos convidados esperados para a noite. O menu conta com mais de 10 variações de entradas, três tipos de saladas, cinco pratos principais com acompanhamentos e quatro tipos de sobremesa.

Entre as opções estão sopa fria de cenoura, espetinho de queijo coalho com melaço, camarão grelhado no palitinho com manga, salada oriental, lagosta grelhada com molho de maracujá e purê de batata baroa, bacalhau na cama de grão de bico com azeitonas, pernil assado com abacaxi caramelados, cocada de forno com sorvete e calda de gengibre e a clássica torta de chocolate.

Além disso, os tradicionais pratos da sorte também aparecem no cardápio, como o arroz com lentilha e a romã.

Fotógrafo Ali Karakas

