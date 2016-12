Com 132 jogos pelo Figueirense, lateral-esquerdo Marquinhos Pedroso jogará no futebol turco

Na tarde da última quinta-feira (29) o Figueirense anunciou o empréstimo do lateral-esquerdo Marquinhos Pedroso para o Gaziantespor, da Turquia, até dia 31 de maio de 2018. Apesar dos seus 23 anos, o lateral era o jogador do atual elenco com o maior número de jogos pelo clube, com 132 partidas disputadas.

Pretendido por outros clubes da Série A e também do exterior, Pedroso explicou a opção em jogar no futebol turco. “Tivemos outras situações interessantes, inclusive para permanecer no Brasil e continuar disputando a Série A. Quando estudamos o projeto do Gaziantespor ficamos muito impressionados com o que foi nos colocado e depois de falar com alguns brasileiros que lá estão, optei por aceitar esse desafio”, revelou.

Com passagens por Grêmio e Guarani, ambos por empréstimo, Marquinhos Pedroso espera que a Turquia seja a sua porta de entrada para um longo caminho no futebol europeu. “Eu tinha o sonho de jogar na Europa. Espero que esse seja o começo de uma história vitoriosa e de muito sucesso no Velho Continente. Estou muito motivado e feliz com essa oportunidade”.

Somando 70 jogos na Série A e com o recorde pessoal de 51 jogos disputados numa mesma temporada, o lateral agradeceu o carinho que sempre recebeu do Figueirense, clube que o revelou. “Eu sempre serei muito grato ao Figueirense por tudo que foi feito por mim. Foi aqui que tudo começou e onde recebi a oportunidade de mostrar o meu futebol. Infelizmente não tivemos um bom ano, mas estarei na torcida para os meus companheiros recolocarem o clube na Série A”, finalizou.

A assinatura de contrato com o Gaziantespor aconteceu em reunião realizada na tarde de ontem, em São Paulo, entre o representante do clube turco, o atleta, o seu empresário, Maurício Nassif, além do ex-lateral Ivan, ídolo do clube turco e que atuou com Marquinhos Pedroso no Figueirense.



Foto Anexada: Divulgação/AV Assessoria de Imprensa

