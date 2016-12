Conheça o passo a passo da fertilização in vitro

Por Dr. Luiz Fernando Carvalho

O número de fertilizações in vitro (FIV) cresce expressivamente a cada ano. Segundo dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, em 2014 foram realizados quase 28 mil procedimentos, mais que o dobro do ano anterior. Ainda que a técnica já tenha possibilitado a gravidez de inúmeras mulheres, ela ainda é tabu para muitas, que têm medo, receio e até preconceito.

O primeiro passo para a paciente ter uma FIV bem-sucedida é quebrar as barreiras que a própria mente impõe. Quando ela decide fazer a fertilização precisa acreditar no seu sonho e na equipe médica envolvida, além de ter que desprender de crenças limitantes, como a opinião contrária de familiares e amigos.

Pensando nas mulheres que ainda têm dúvida sobre o procedimento, deixo o passo a passo da FIV. Confira:

1- A primeira etapa é fazer uma ultrassonografia para checar se está tudo bem com útero e ovário. Depois, a paciente recebe medicação especial para “superovular”.

2 – Em média de dez a 12 dias após o início da medicação a mulher é levada ao centro cirúrgico para aspirar os óvulos do ovário. Quando aspirados, os óvulos são imediatamente entregues ao laboratório, para posteriormente serem formados os embriões. Durante a aspiração dos óvulos os espermatozoides também devem ser colhidos.

3 – Assim que o embriologista recebe os materiais, ele coloca os óvulos em contato com os espermatozoides e formam-se então os embriões, que dentro de três a cinco dias devem ser transferidos para o útero da paciente para a tentativa de gravidez.

4 – O último e talvez o passo que desperta mais ansiedade nas mulheres é a espera após a transferência até a realização do exame de gravidez. Ele pode ser realizado do oitavo ao 12º dia após a transferência dos embriões. Na clínica Baby Center a taxa varia entre 65% e 70% de sucesso com resultado de gravidez positivo, no entanto, inúmeros aspectos podem mexer nessa estatística.

Dr. Luiz Fernando Carvalho é ginecologista especializado em reprodução humana e endometriose. Doutor pela Cleveland Clinic, Universidade de São Paulo e Pós Doutor por Harvard, o médico é diretor da clínica Baby Center, além de membro da Sociedade Americana de Reprodução Humana (ASRM), Sociedade Europeia de Reprodução Humana (ESHRE) e Sociedade Americana de Laparoscopia Ginecológica (AAGL).