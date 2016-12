Três Lagoas-MS: Antônio Empek Jr é nomeado Secretário e suplente Luciano Dutra assume vaga na Câmara

Com a nomeação do vereador pmdbista Anônio Empek Jr, mais conhecido por tonhão e que assumiria o seu quarto mandato como vereador em Três Lagoas-MS, abre vaga para o suplente do PMDB Luciano Dutra. Segundo o prefeito eleito, o Tucano Ângelo Guerreiro ele formulou convite ao Tonhão por considerá-lo à altura do cargo e acreditar que ele fará um bom trabalho.

Guerreiro e Tonhão disputaram o Pleito em partidos diferentes, no entanto, Tonhão abraçou a campanha do amigo e foi adversário dentro do seu próprio partido. Na ocasião, o também vereador Jorge Martinho disputou o cargo de prefeito com Guerreiro pelo PMDB e tonhão foi seu adversário.

Tonhão é um dos vereadores mais atuantes de Três Lagoas e tem projetos aprovados na Câmara Municipal de Três Lagoas que marcaram época. Por exemplo é de sua autoria a proposição que solicitou a implantação do Curso de Medicina. Isso aconteceu em 2005 no seu primeiro mandato como vereador e foi algo de gozação entre colegas e muitos figurões. No entanto, em 2011 aconteceu.

O então Ministro da Educação e hoje prefeito da cidade de São Paulo Fenando Hadad (PT-SP), confirmou nas presenças da vice-governadora de Mato Grosso do Sul e hoje Senadora Simone Tebet e do então governador na época André Pucinelli, da prefeita Márcia Moura e do próprio Tonhão a criação do Curso do Medicina em Três Lagoas-MS pela Universidade Federal de MS.

Hadad publicou no Diário Oficial a criação do Curso de Medicina bem com a construção do prédio que abrigará as instalações da Faculdade de Medicina e que será Hospital Federal referência em Três Lagoas-MS beneficiando assim dez municípios do chamado Bolsão-Sul-Matogrossense bem com outros vários municípios da região noroeste de São Paulo.

Recentemente o Dia Dia publicou a decisão do Governo do Estado que abriu processo licitatório para construção do nosocômio em Três Lagoas-MS. A licitação está em fase de conclusão e as obras devem ser iniciadas no primeiro semestre de 2017.

O Curso de Medicina foi implantado no segundo semestre de 2014 e já está em pleno funcionamento com a quota completa de 180 alunos. Desses 41 cursam o terceiro semestre e recentemente foram beneficiados com a parceria da iniciativa privada com Estágio na Sociedade Beneficente de Três Lagoas, mais conhecido por Hospital Nossa Senhora Auxiliadora.

Tonhão é autor ainda de várias proposições que se tornaram Projetos de Leis beneficiando a sociedade como um todo. Voltaremos ainda sobre esse assunto. Aguardem!

Ray Santos