Morre Allan Williams, o primeiro empresário dos Beatles

Allan Williams, o primeiro empresário que os Beatles tiveram, a partir de 1960, morreu na sexta-feira aos 86 anos, informou neste sábado o pub The Jacaranda, de Liverpool.

“Nosso fundador e o homem que descobriu os Beatles faleceu. Sentiremos saudades”, publicou a conta do estabelecimento na rede social Twitter.

Williams trabalhou com o famoso quarteto de Liverpool de 1960 a 1961 e foi responsável por organizar shows no Reino Unido e também em Hamburgo, na Alemanha.

Nascido na cidade de Bootle, no norte da Inglaterra, Williams abriu The Jacaranda em 1957 primeiramente como uma cafeteria, que rapidamente se tornou um ponto de encontro habitual de jovens músicos, entre eles Paul McCartney e John Lennon.

Ambos chegaram a perguntar a Williams se poderiam se apresentar na cafeteria, mas o dono exigiu que o lugar fosse decorado antes de receber shows com público.

No entanto, em 1961, Williams decidiu não continuar trabalhando com a banda. No ano seguinte, os Beatles assinaram um contrato de cinco anos com Brian Epstein. Em 2010, Williams declarou ao jornal “Liverpool Echo” que estava feliz por ter feito parte do começo da banda.

“Sempre me senti orgulhoso dos Beatles”, comentou Williams, ao acrescentar que os anos 60 foram “grandes momentos” e admitir que que ninguém imaginava que o grupo faria tanta história.