Brasília, 30 de dezembro de 2016

Com vitória histórica nas eleições municipais, PSDB terá 804 prefeitos empossados neste domingo

O melhor resultado do PSDB na história das eleições municipais será coroado neste domingo (1), com as posses dos 804 prefeitos eleitos pelo partido em todos os estados do país. Entre eles, estão sete tucanos que administrarão capitais. Além dos reeleitos Firmino Filho (Teresina), Artur Virgílio Neto (Manaus), Rui Palmeira (Maceió) e Zenaldo Coutinho (Belém), o PSDB terá as gestões inéditas de João Doria (São Paulo), Nelson Marchezan Jr. (Porto Alegre) e Dr. Hildon (Porto Velho). Os deputados Duarte Nogueira (SP) e Max Filho (ES) assumem as prefeituras de Ribeirão Preto e Vila Velha, respectivamente. Leia mais

Para Fábio Sousa, ex-presidente Lula ‘usou e abusou’ das prerrogativas do cargo em benefício próprio

Laudo elaborado pela força tarefa da Operação Lava Jato revelou que os principais financiadores da empresa Gamecorp, cuja propriedade é de um dos filhos do ex-presidente Lula, investiram cerca de R$ 103 milhões na companhia. O deputado Fábio Sousa (GO) acredita que o ex-presidente “usou e abusou” das prerrogativas do cargo para benefício próprio. Leia mais

Metrópole Digital: iniciativa de Rogério Marinho é exemplo para o país, avalia diretor de instituto

O diretor do Instituto Metrópole Digital (IMD), ex-reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Ivonildo Rego, apontou o órgão como um “exemplo para os políticos do país”. A referência diz respeito ao bom uso das emendas parlamentares a que nossos representantes têm direito no Legislativo. Consolidado como um dos principais projetos da UFRN, o IMD foi criado pelo deputado Rogério Marinho (RN). Leia mais

As reportagens da Rádio PSDB estão identificadas com ,

enquanto aquelas com vídeo têm o símbolo .