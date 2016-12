Governo de MS garantiu acesso da juventude a ações de educação, capacitação e cultura

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado, por meio da Subsecretaria de Políticas Públicas da Juventude (SubJuv), realizou diversas ações voltadas aos jovens sul-mato-grossenses em 2016. Entre elas estão os mais de nove mil atendimentos efetuados por meio de conferências municipais e palestras estimulando o empreendedorismo, dentro do programa Caravana da Saúde.

A SubJuv é uma pasta da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) e tem como missão garantir os direitos dos jovens no acesso à educação, formação política, cultura, esporte, lazer, participação social, profissionalização, trabalho e renda, garantindo o empoderamento e seu amplo desenvolvimento como cidadão e sujeito de direitos.

Entre as principais ações executadas de janeiro 2015 até setembro de 2016 estão o início da construção do plano Estadual da Juventude; elaboração do projeto Comitê Intersetorial de Políticas Públicas para a Juventude; trabalho com juventude indígena, atendendo demandas de qualificação profissional, centro de informática com acesso à internet, ensino superior na aldeia; programa estação Juventude Itinerante Urbano, que levou conscientização sobre os direitos dos jovens na região do Bairro D. Antônio Barbosa.

As equipes da subsecretaria elaboraram projetos para possível construção de quadras poliesportivas na UNEI Dom Bosco e UNEI Estrela do Amanhã, calculo de Índice de Vulnerabilidade da Juventude, com situação socioeconômica dos jovens em todas as 79 cidades de MS; fórum Sul-mato-grossense das Atléticas com reuniões realizada com representantes de atléticas da UFMS, UFGD, UCDB, UNIDERP, UEMS, UNIGRAN e Anhanguera e participação da Fundesport e Fundação de Cultura de MS.

Outras importantes atuações foram junto ao programa da Sedhast Direitos Humanos vai à Escola, com a realização de palestras com os temas Protagonismo Juvenil e Empreendedorismo, e participação da rede de parceiros (AJE, CJE, CDL Jovem, Famasul Jovem, MNP Jovem, CIEE, etc); visita à Comunidade Negra de Furnas do Dionísio e conversa com a juventude e lideranças comunitárias para captação de demandas e conhecimento da realidade local; inclusão da Defesa dos Direitos Difusos da Juventude nas atribuições do Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente (Nudeca)/Defensoria Pública.

As equipes atuaram na realização do Festival Expressão de Rua: Junto ao Movimento Coletivo Quem Luta Vence, voltado à discussão de aspectos pertinentes à cultura urbana e temas específicos como a alta mortalidade da juventude negra, além de manifestações acadêmicas, culturais e esportivas; e aulas de origami para famílias do Rede Solidária também fizeram parte da programação.

Como incentivo ao empreendedorismo jovem a SubJuv apoiou a 3º Semana Estadual do Jovem Empreendedor, realizada pela Assembleia Legislativa de MS, SEBRAE, FAMASUL; firmou parceria com o Living Lab, fomentando o empreendedorismo tecnológico; apoio ao I Encontro de Jovens da Agricultura Familiar com palestra “Acesso a garantias e direitos da Juventude”, para mais de 150 jovens trabalhadores da agricultura familiar; além de visita técnica à comunidade quilombola Furnas dos Baianos, junto do SEBRAE, para orientar e fomentar as atividades produtivas locais, principalmente entre os jovens.

Texto: Diana Gaúna – Subcom