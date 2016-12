Página pessoal de Michel Temer na internet é invadida por hackers

A página pessoal do presidente Michel Temer na internet foi invadida por hackers e ficou parte da manhã deste sábado (31) com uma mensagem de um grupo que se denomina “Anarchy Ghost”. O site que fala das atividades de Temer e da história do peemedebista foi trocada por um fundo preto com a frase “Exploited By Anarchy Ghost”.

“Batemos de frente, e querendo ou não tem que respeitar!”, cita mensagem do grupo. No início da tarde deste sábado (31), o teor da página já havia sido retomado com o conteúdo produzido pela equipe de Temer.

O grupo de hackers que diz ter atacado a página de Temer afirma já ter feito outros ataques, como na página do Partido dos Trabalhadores(PT), Instituto Lula e PSDB de Minas Gerais. Procurada, a assessoria de imprensa da Presidência da República não se manifestou.