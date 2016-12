CTG Brasil confirma recolhimento dos tributos de MS e Três Lagoas

Empresa recebeu a Prefeita, Secretário de Desenvolvimento Econômico e Diretor de Indústria da cidade para conversar em sua sede em São Paulo

A elétrica estatal chinesa China Three Gorges (CTG) Responsável pela construção da maior hidrelétrica do mundo em capacidade instalada (a usina chinesa de Três Gargantas), cuja receita operacional foi de US$ 10,12 bilhões em 2015, com lucro de US$ 4,6 bilhões, a empresa viu na Usina da Cesp uma oportunidade para aumentar ainda mais seu patrimônio.

Sabendo isso, a Prefeita Márcia Moura, o Secretário de Desenvolvimento Econômico, André Milton e o Diretor de Indústria, Cristovão Henrique, se reuniram no início do mês com a equipe da CTG Brasil, em sua sede em São Paulo, para darem as boas vindas e saberem as expectativas da empresa na cidade.

Em um diálogo amistoso, Salete da Hora, responsável pela Comunicação e Felipe Martins, pela parte Legal da CTG Brasil, receberam a Prefeita, o Secretário e o Diretor que fizeram questão de se mostrarem abertos para uma comunicação empresarial e governamental efetiva para ambos os lados.

Na conversa, Salete mostrou os interesses da empresa na busca em ajudar a comunidade com medidas socioambientais e de maior aproximação com a comunidade, reativando, por exemplo, o setor de visitas a empresa que disponibilizará um conteúdo pedagógico para ajudar alunos a compreenderem melhor o universo da física e ecologia por meio das ações da empresa. Já Felipe mostrou as ações legais da estatal durante toda a sua história e compra da CESP por meio do leilão.

Sobre a reativação das visitas técnicas na hidrelétrica, o Diretor de Indústria Cristovão Henrique salientou a importância da parceria prefeitura e CTG no sentido de pensar os desafios do desenvolvimento local e regional.

“A Usina faz parte da história da cidade de Três Lagoas. Agora a CTG passa a fazer parte de um novo contexto em que o município desponta no mercado produtivo nacional e global. Portanto, parcerias como essas servem de alavanca para o desenvolvimento econômico e sustentável”.

A prefeita Márcia Moura se mostrou orgulhosa ao revelar a grata surpresa de Três Lagoas ser escolhida para integrar, como a sexta cidade brasileira a Iniciativa Cidades Emergentes e Sustentáveis (ICES), do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O Banco e o Instituto Votorantim firmaram recentemente um memorando de entendimento que vai apoiar tecnicamente e financeiramente o município para estimular o desenvolvimento urbano sustentável.

Além de ressaltar a importância do título para a cidade, Márcia destacou o crescimento da cidade nos últimos anos e a responsabilidade que a CTG Brasil tem com a comunidade para que estes números cresçam ainda mais. “Apesar de ter pego a cidade em um dos piores momentos da história em termos de economia, trabalhamos duro para que nos mantivéssemos sempre com saldos positivos. Precisamos de vocês juntos conosco para continuarmos esse trabalho que não termina na minha gestão”.

A Prefeita e o Secretário discutiram ainda sobre as ações de reintegração de posse por parte da CESP, a cerca da inscrição do domicílio fiscal da empresa junto ao estado do MS, o que representará o aumento de arrecadação no adicional de ICMS para Três Lagoas.

A equipe ouviu atenciosamente todos os pedidos e a empresa respondeu que observando as questões legais com respeito à Legislação Ambiental e a Legislação, é possível sim discutir essa convivência harmoniosa entre os reservatórios e que tudo será discutido com a prefeitura também.

“Vejo uma comunidade que está disposta a cooperar e respeitar as normas relacionadas ao meio ambiente. É preciso discutir essa relação de forma responsável e sustentável para que haja mais oportunidades para o turismo”, lembrou Milton com relação à empresa construir uma maior convivência com os ranchos fomentando assim o turismo na cidade.

Quanto ao imposto a empresa reafirmou a escolha do domicílio fiscal por MS e por Três Lagoas, sendo que dos serviços prestados no município os impostos serão devidamente recolhidos, o que acarretará em uma arrecadação importante para o município no ano seguinte.

CTG BRASIL

A China Three Gorges Corporation escolheu o Brasil como um país prioritário em sua estratégia de crescimento internacional. Desde que chegou ao País, em 2013, realizou alianças estratégicas com empresas reconhecidas no setor e com forte presença local.

Para crescer de forma sustentável, a CTG Brasil vem ampliando seus investimentos para se tornar uma empresa de energia limpa cada vez mais relevante. Atualmente, é a segunda maior geradora de energia do País, com capital privado.

A empresa conta com a dedicação de sua equipe de talentos locais e é guiada por seu compromisso em realizar esforços conjuntos para contribuir com a matriz energética brasileira no longo prazo, com responsabilidade social e respeito ao meio ambiente.

Em 2008, por exemplo, deu início a operação comercial da usina de Três Gargantas, a maior hidrelétrica do mundo. Já em 2011 foi a vez do desenvolvimento de energia solar na China. Em 2013 lançou a plataforma de investimentos do grupo na América Latina: a CTG Brasil.

A partir daí, a empresa investiu no país nos anos de 2014 comprando da EDP BR 50% da hidrelétrica de santo Antônio do Jari (PA), 50% da Cachoeira Caldeirão (AP) e 33,3% da hidrelétrica de São Manoel (MT). Dois mil e quinze adquiriu 49% de 11 parques eólicos localizados na região Sul e no Rio Grande do Norte pertencentes a EDP Renováveis. Além da aquisição de 100% das usinas de Salto (GO) e de Garibaldi (SC) e da TNE – Triunfo Negócios de Energia pertencentes à Triunfo Participações. E finalmente em 2016 assinou o contrato de concessão para a operação das Usinas de Jupiá e Ilha Solteira.

Fonte: Assessoria de Comunicação (Com informações da CTG Brasil)