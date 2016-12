Em TL PRF apreende mais de meia tonelada de fogos de artifício

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu mais de meia tonelada de fogos de artifício na BR – 262, em Três Lagoas – . Os explosivos estavam sendo transportados em um veículo Fiorino com placas de Belo Horizonte, de maneira irregular, por isso foram apreendidos.

Conforme informações da PRF, por ser considerado produto perigoso pela legislação, o transporte da carga exige cuidados especiais e uma série de documentos, dispositivos de sinalização para situações de emergência e equipamentos de proteção individual para os ocupantes do automóvel.

Foram apreendidos 564 quilos de explosivos. Por não possuir a documentação e os equipamentos obrigatórios, os proprietários do veículo e da carga foram notificados com sete autuações, em razão do descumprimento das normas do Regulamento de Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos.

Além da constatação das infrações relacionadas ao material explosivo, verificou-se ainda que o automóvel não estava autorizado a realizar fretamento, ou seja, o transporte remunerado de carga. Ele está registrado como veículo de categoria particular e, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, não poderia realizar frete.

O motorista providenciou o transbordo da carga e a regularização para dar continuidade ao transporte dos fogos de artifício. Após isso, os veículos foram liberados para seguir viagem juntamente com a carga. Cada infração ao Regulamento de Transporte Rodoviário de Produto Perigoso tem como penalidade multa de R$400 a R$1mil.