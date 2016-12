Prefeita Marcia Moura assina ordem de serviço para construção do Parque do Pombo

Assinatura foi realizada na manhã desta sexta-feira (30), no Paço Municipal



A prefeita Marcia Moura assinou na manhã desta sexta-feira (30), a Ordem de Serviço para Construção do Complexo do Parque do Pombo, localizado na área rural, município de Três Lagoas (MS). A assinatura ocorreu no gabinete do Paço Municipal.

A empresa contratada por processo de licitatório, via concorrência pública é a KGP Construtora LTDA. O investimento para a construção é de R$ 1.355.973,54. O contrato de vigência é de 29 meses, a contar da ordem de serviço.

Fonte: Assessoria de Comunicação