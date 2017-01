Briga entre mulheres termina com policial morto com tiro no coração

Homicídio foi na madrugada, em conveniência na Vila Bandeirantes

30 DEZ 2016 Por VÂNYA SANTOS E RENAN NUCCI – 08h:18 – Correio do Estado



Crime aconteceu em frente a conveniência, na Rua Brilhante – Álvaro Rezende / Correio do Estado

Soldado da Polícia Militar, Márcio Correia Ferreira, 37 anos, foi assassinado com dois tiros, um deles no coração, durante briga por conta de discussão entre mulheres. Homicídio aconteceu por volta das 4h30 de hoje em frente a conveniência localizada na Rua Brilhante, na Vila Bandeirantes, em Campo Grande.

De acordo com a PM, os envolvidos compraram bebiba e foram consumi-la do outro lado da rua. Em meio a bebedeira, as mulheres que acompanhavam o militar e o assassino passaram a discutir. Já os homens, entraram na briga e começaram a lutar.

Durante a confusão, o assassino desarmou o policial e efetuou dois tiros contra ele, sendo um na perna e outro no tórax que atingiu o coração. Em seguida, o casal fugiu. Já Márcio, soldado desde 2008, chegou a ser socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leblon, mas não resistiu aos ferimentos.

Policiais investigam o caso e analisam as imagens das câmeras de segurança. Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga.