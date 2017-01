No apagar das luzes, Bernal assina aditivo em contrato milionário com empresa

O valor global do contrato com a prestadora de serviço é de R$ 3.461.475,84

31 DEZ 2016 – Por LUCIA MOREL – 15h:28 – Correio do Estado

Ato foi um dos últimos da gestão de Bernal – Arquivo / Correio do Estado

No apagar das luzes de sua gestão à frente da Prefeitura de Campo Grande, o prefeito Alcides Bernal (PP) assinou o sexto termo aditivo que beneficia a empresa Mega Serv, pivô do processo de cassação dele, que ocorreu em março de 2014. O aditivo vale até março de 2017, conforme publicação em edição extra do Diário Oficial de Campo Grande. O valor global do contrato com a prestadora de serviço é de R$ 3.461.475,84.

A Empresa Marcos Antônio Marini – EPP, cujo nome fantasia é Mega Serv, conforme investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara de Vereadores, manteve contrato com a prefeitura desde o primeiro ano de gestão de Alcides Bernal. Entre as irregularidades apontadas estava incapacidade para prestar serviço a que se propunha (limpeza dos postos de saúde), pessoal também insuficiente, além de suspeita de ter sido beneficiada em licitação.

Vale lembrar que o valor global do contrato inicial com a Mega Serv, ainda em outubro de 2013, era de R$ 9.228.000,00, pago com recursos da União e do tesouro municipal. Tal contrato foi feito de forma emergencial. O caso continua sendo investigado pela 30ª Promotoria de Justiça, que alega favorecimento à empresa por parte da administração municipal.

Recentemente, centenas de funcionários da empresa paralisaram atividades devido falta de pagamento. Segundo as reclamações, a prefeitura não teria repassado recursos à empresa, que não pagou os salários.