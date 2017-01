Michel Bastos exalta Palmeiras após acerto e manda recado para a torcida

Em vídeo divulgado pelo Verdão, meia diz que palmeirenses podem contar com ele ‘para o que der e vier’. Ex-jogador do São Paulo foi o quinto anunciado pelo clube para 2017

Michel Bastos falou pela primeira vez como jogador do Palmeiras. Anunciado na manhã deste sábado, 31 de dezembro, o meia de 33 anos exaltou o novo clube e avisou que a torcida pode contar com ele “para o que der e vier”.

– Estou aqui para falar o quanto estou feliz de anunciar para vocês a assinatura de dois anos de contrato com o Palmeiras. Feliz por poder estar vestindo a camisa de um grande clube, de tantas conquistas, e espero poder ajudar neste período com muito mais títulos, com muito mais conquistas. Podem contar comigo para o que der e vier. Feliz ano novo para vocês, tudo de bom, e que este ano seja verde e branco – afirmou Michel, em vídeo divulgado pelo clube.

O Michel Bastos já aproveitou para desejar um 2017 verde e branco para toda a #FamíliaPalmeiras!#AvantiPalestra pic.twitter.com/Bgiy9EFIJ0 — SE Palmeiras (@SEPalmeiras) December 31, 2016

Depois de quase três anos no São Paulo, o jogador saiu tendo problemas com a torcida. Sem clima para continuar, Michel Bastos abriu mão de uma dívida que o clube tinha com ele para assinar com o Verdão. Seu novo contrato é válido por dois anos, com a possibilidade de renovar por mais um.

O armador é o quinto reforço anunciado pelo Verdão para 2017. Já chegaram: Alejandro Guerra, Raphael Veiga, Hyoran e Keno. Felipe Melo deve ser confirmado no início da semana que vem, enquanto o lateral-direito Samuel Xavier e o atacante Willian também negociam.