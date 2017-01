André Bittencourt é eleito novo presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas

Em sessão solene realizada na madrugada deste domingo, 1º de janeiro de 2017, após cerimônia de posse dos 17 vereadores, foi eleita a Mesa Diretora que administrará a Câmara Municipal de Três Lagoas no biênio 2017/2018. Concorreu uma única chapa, sendo eleito como presidente o vereador André Bittencourt, tendo como primeiro vice-presidente o vereador Apóstolo Ivanildo, segundo vice-presidente, Jorginho do Gás, primeira-secretária, vereadora Marisa Rocha, e segundo-secretário, o vereador Professor Flodoaldo. A chapa obteve 16 votos favoráveis.

A sessão foi presidida pelo vereador Gilmar Garcia, o de maior idade entre os eleitos, o qual desejou muito sucesso e todos os colegas.

Em seu pronunciamento, o presidente eleito, André Bittencourt, destacou que os vereadores eleitos, assim como o chefe do Executivo, representam a maioria dos votos dos três-lagoenses. Ele se comprometeu a não decepcionar a confiança depositada nele, tanto pelo eleitor, quanto pelos colegas, que o alçaram à presidência da Casa. Também afirmou que compensará sua pouca experiência e pouca idade com trabalho e com a experiência de vida. Por isso, ao destacar sua trajetória pessoal, de muita humildade, agradeceu aos pais pela educação que o faz trilhar caminhos do bem.

“Vamos nos unir e trabalhar, juntos, por uma Três Lagoas para todos”, afirmou André Bittencourt.

Na mesma solenidade, também foram eleitas as comissões permanentes que comporão os trabalhos da Câmara Municipal nos próximos dois anos, com as seguintes formações:

Comissão de Constituição, Justiça e Redação: presidente Jorginho do Gás e membros Gilmar Garcia e Silverado

Comissão de Finanças e Orçamento: presidente Silverado, membros Gilmar Garcia e Jorginho do Gás

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário: presidente Sargento Rodrigues e membros Cascão e Davis Martinelli

Comissão de Saúde e Assistência Social: presidente Marisa Rocha e membros Sirlene dos Santos e Cristina

Comissão de Educação, Meio Ambiente, Cultura, Deporto e Turismo: presidente Professor Flodoaldo e membros Davis Martinelli e Marcus Bazé

Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor: presidente Jorginho do Gás e membros Sargento Rodrigues e Cristina

Comissão de Eficácia Legislativa: presidente Marcus Bazé e membros Davis Martinelli e Silverado

Comissão de Indústria, Comércio e Agronegócios: presidente Silverado e membros Professor Flodoaldo e Cascão

Comissão de Prevenção e Combate às Drogas: presidente Apóstolo Ivanildo e membros Sargento Rodrigues e Cristina

Galeria de Imagens: Fotos Caju Ascom CMTLS