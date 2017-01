MEGA DA VIRADA SAI PARA SEIS APOSTADORES

Cada um dos sortudos vai receber mais de R$ 36,8 milhões

A Mega da Virada de 2016, concurso 1.890 da Mega-Sena, sorteou R$ 220 milhões neste sábado (31) para a primeira faixa de premiação (6 números). Os números sorteados foram 05 – 24 – 51 – 22 – 11 – 53, e o super prêmio saiu para seis apostadores. As apostas premiadas vão para Salvador (BA), Fortaleza (CE), Trizidela do Vale (MA), Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS) e Fazenda Vilanova (RS).

Cada um dos ganhadores vai receber R$ 36.824.758,22, sendo que a aposta de Campo Grande (MS) foi um bolão de 10 cotas. No caso do bolão, cada participante vai receber R$ 3,6 milhões. Na segunda faixa de premiação, acerto de cinco números, 1.665 apostadores vão levar R$ 25.481,21 cada, e os 124.889 apostadores que acertaram quatro números vão receber R$ 485,30 cada.

O valor total do prêmio superou a estimativa inicial da CAIXA, que era de R$ 200 milhões. Foram vendidos mais de 62 milhões de bilhetes em todo o país e o total arrecadado foi de R$ 735,8 milhões.

Proteja seu prêmio:

Prêmios com valor superior a R$ 1.903,98 são pagos exclusivamente nas agências da CAIXA. O bilhete é ao portador, o apostador, para sua garantia, deve escrever de próprio punho no verso do recibo da aposta seu nome completo e CPF. Dessa forma, ninguém mais pode retirar o prêmio. Em caso de bolão, cada participante pode fazer o mesmo no verso de seu recibo individual de cota.

Os ganhadores também devem ficar atentos às datas. Os prêmios prescrevem após 90 dias da data do sorteio. Decorrido esse prazo, o prêmio fica prescrito e é repassado ao Fundo de Financiamento ao Ensino Superior (FIES).

