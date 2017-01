Três Lagoas-MS: Guerreiro e Paulo Salomão ovacionados tomam posse e nomeia secretariado

Foi uma madrugada de gala, assim podemos definir a Sessão Solene que marcou a posse do Prefeito Ângelo Guerreiro e do vice Paulo Salomão, ambos do PSDB nesta madrugada no Plenário Ranulpho Marques Leal em Três Lagoas-MS.

A Sessão teve início por volta de uma hora desta madrugada e transcorreu com o juramento dos vereadores ora empossados seguido do Prefeito Ângelo Guerreiro e do vice Paulo Salomão.

A ex-prefeita Márcia Moura marcou presença. Márcia estava irradiante e fez questão de dar um abraço no amigo Ângelo Guerreiro deixando claro que a relação entre os dois foi marcada pelo trabalho, cordialidade e respeito.

Na composição da Mesa, o vereador Gilmar Garcia Tosta, o mais idoso, presidiu os trabalhos, secretariado pelo vereador Antônio Empek Jr.

Após o Juramento, Ângelo Guerreiro fez uso da palavra. Os seus pais estavam presentes e foi tema de inspiração para a sua fala.

Guerreiro destacou a sua condição de gente simples, filho de marceneiro e fez uma rápida trajetória da sua vida. Disse que dos 45 anos bem vividos, 31 deles foram dedicados a Três Lagoas. Disse que durante os dois anos que passou pela Assembléia Legislativa de Mato Grosso do Sul adquiriu experiência e destacou a união dos 24 deputados naquela casa de leis.

Falou da sua preocupação com a saúde e afirmou que estará empenhado juntamente com o seu secretário de saúde e que vai fiscalizar e exigir o cumprimento do horário, mesmo para médicos. “Não é porque o médico atendeu 16 consultas não vai atender mais um ou dois pacientes que está na fila” disse ele.

Falou também sobre a arrecadação e deixou claro sobre a diferença do que se arrecada e do que é estipulado em meta. “Vamos torcer para que o valor supere o previsto em lei” disse ele.

Guerreiro voltou a falar sobre os secretários que terão um período de experiência de seis meses, prorrogados por mais seis meses e assim por diante. Aquele secretário que não corresponder será exonerado e colocado outro em seu lugar, esclareceu.

Em seguida houve um pequeno intervalo e ao retornar Gimar Garcia Tosta realizou a eleição da Mesa Diretora que teve chapa única e confirmou o vereador André Bittencourt o novo presidente da Mesa Diretora tendo como primeiro vice-presidente o vereador Apóstolo Ivanildo, segundo vice-presidente, Jorginho do Gás, primeira-secretária, vereadora Marisa Rocha, e segundo-secretário, o vereador Professor Flodoaldo. A chapa obteve 16 votos favoráveis. o Vereador Renê Venâncio havia deixado o Plenário, sendo o único que absteve. Logo após foi eleita as Comissões.

Em ato contínuo, o prefeito Ângelo Guerreiro deu posse aos novos secretários. Brincalhão, Guerreiro convidou a todos para que comparece às 06:30 horas na localidade onde havia o Jatobasão para acompanharem o plantio de uma nova árvore da mesma espécie que será plantada na localidade.

Galeria de Imagens: Fotos Ray Santos