Câmara realiza sessão de posse de prefeito, vice e vereadores

Nos primeiros minutos de 2017, a Câmara realizou a Sessão de Posse do prefeito Ângelo Guerreiro, o vice-prefeito Paulo Salomão e os 17 vereadores, eleitos no pleito de 2016.

A Sessão foi agendada para 0h30 e foi presidida pelo vereador mais velho, Gilmar Garcia Tosta, que deu posse a cada vereador e aos representantes do Executivo Municipal.

Inicialmente, Gilmar parabenizou a todos pelo sucesso nas eleições e desejou sucesso. Ele pontuou que a nova composição da Casa de Leis será muito jovem e que espera que se corresponda as expectativas.

No ato de pose, cada vereador fez o juramento, de maneira individual e ao final, ocorreu o ato de posse de forma coletiva.

Tomaram posse: André Bittencourt (PSDDB); Antônio Rialino (PTdoB); Apóstolo Ivanildo (PSB); Cascão (PDT); Cristina (Solidariedade); Davis Martinelli (PROS); Gilmar Garcia Tosta (PSB); Jorginho do Gás (PSDB); Luiz Akira (PSDB); Marcus Bazé (DEM); Marisa Rocha (PSB); Professor Flodoaldo (Solidariedade); Renée Venâncio (PSB); Sargento Rodrigues (PSC); Silverado (PSDB); Sirlene (PSDB); e Tonhão (PMDB).

Prefeito e vice

Logo após, ocorreu à posse do prefeito e do vice-prefeito. Após o juramento, foi dada a palavra para ambos.

Primeiro a falar, o vice-prefeito felicitou a todos com votos de um 2017 de muitas realizações.

Paulo Salomão também fez questão de agradecer a todos os três-lagoenses que depositaram votos na proposta dele e de Guerreiro.

Ao se referir a Guerreiro, o vice-prefeito falou em amizade e admiração.

Moralidade, trabalho e verdade, estes serão os compromissos da administração que se inicia, anunciou Salomão.

Ele ainda falou da confiança que deposita nos secretários e que acredita na vontade de melhorar a qualidade de vida da população.

“Nosso mandato é provisório, mas nosso legado tem que ser permanente. Vamos humanizar a coisa pública, precisamos servir, somos o exemplo, temos que melhorar a qualidade de vida da população”, finalizou o emocionado, contente e animado (palavras dele), Paulo Salomão.

Guerreiro

As primeiras palavras do prefeito Ângelo Guerreiro foram de agradecimento, sobretudo, a Deus, por mais esse momento.

Ele ainda parabenizou a todos os vereadores, estendendo o cumprimento a todos os familiares daqueles que tomaram posse e lotaram o Plenário da Casa de Leis.

Guerreiro também fez um cumprimento especial aos pais, as duas irmãs e sobrinhas e, ao final, ao filho, Jango, familiares dele que participaram da Sessão de Posse.

Ao se referir a vida pública, ele lembrou dos mandatos de vereador (dois) e falou que há 26 anos escolheu Três Lagoas para viver e representar. Ele foi inclusive agraciado com o Título de Cidadão três-lagoense, concedido pela Câmara.

Sobre o “mandato de 48 meses”, como ele se referiu em diversos momentos, Guerreiro disse que pediu aos secretários que não enrolem as pessoas e se fizer compromisso, que cumpram.

“Na nossa administração, nós vamos trabalhar, cada um sabendo a meta que vai ter que cumprir, o que a sociedade espera de cada um de nós”, frisou.

Ele afirmou que todos os integrantes do seu governo farão a diferença e que cada centavo será investido na saúde, educação e infraestrutura. E, que não basta ser a “capital da celulose”, é preciso olhar e governar para o povo. Neste sentido, ele acrescentou que as empresas tem que gerar emprego para os três-lagoenses.

Outro importante anúncio do prefeito Guerreiro foi falar sobre os primeiros 100 dias da sua administração, quando irá reorganizar as secretarias e se tiver que enxugar a máquina, o fará.

“Não podemos fazer graça com o dinheiro público. Nosso mandato é de 48 meses, mas nossa plataforma é para 20, 30 anos. Esse é nosso planejamento”, enfatizou.

Também foi destaque no discurso de Guerreiro, o apoio político que ele afirmou que buscará junto aos governos estadual e federal, bem como, aos representantes do estado, na Câmara Federal e no Senado.

Respeitar e valorizar os servidores, também será um dos objetivos de Guerreiro, mas no discurso ele também fez questão de avisar que não vai tolerar servidor, que “não olha nos olhos da população e fica usando celular”, sendo necessário comprometimento com a sociedade.

Ele finalizou falando do apoio da prefeita Márcia Moura, no processo de transição, definindo como uma transição amigável.

“O mandato não é nosso é da população, da família três-lagoense. Somos servidores públicos, com muita honra e gualhardia”, ponderou.

Como um dos primeiros atos público, o prefeito, vice-prefeito e secretários farão o plantio de uma muda de Jatobá, na próxima segunda-feira (2), no mesmo local onde existiu uma árvore da mesma espécie, muito famosa, ponto de referência, na cidade.

Ainda durante a Sessão, tomaram posse os secretários municipais, já definidos por Guerreiro. Somente a Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, não teve o titular definido.

Após a Sessão de Posse, ocorreu a escolha da nova Mesa Diretora, da Câmara, para o biênio 2017-2019 (veja matéria no nosso site).

