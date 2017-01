Marido de brasileira morta a tiros de fuzil na frente dos filhos é assassinado

Preso por tráfico de drogas desde 2012, ele estava em regime semiaberto

1 JAN 2017 – Por MARIANE CHIANEZI – 09h:12 – Correio do Estado

Walter Rodrigo Arevalos, de 33 anos, foi assassinado na tarde de ontem (31) com tiros de pistola em Pedro Juan Caballero, Paraguai. Ele era casado com Josiane Vanessa Zilio, de 32, morta em agosto com disparos de fuzil na frente dos filhos e estava preso no regime semiaberto por tráfico de drogas.

A vítima estava na casa da mãe, quando por volta das 17h50, três homens armados chegaram em um veículo Kia/Sportage, de cor branca, desceram e atiraram várias vezes. Os suspeitos fugiram em seguida, conforme o site Porã News.

Ele chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Regional da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. Walter estava preso desde 2012 quando foi flagrado por policiais da fronteira com 100 kg de cocaína.

Quando houve flagrante do tráfico, Walter estava com o irmão, Willian Arevalos, que foi assassinado em outra ocasião e seu corpo, deixado em uma chácara da cidade paraguaia. Polícia acredita que crimes foram acerto de contas.