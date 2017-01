Homem mata ex, filho e mais 10 parentes em festa em Campinas

Em Campinas, 12 pessoas foram mortas quando comemoravam a virada do ano.

saiba mais Viúva acusada pela morte de embaixador já está em Bangu

“Morreu dando a vida para outro”, diz viúva de ambulante

Preso segundo suspeito de matar ambulante em São Paulo

De acordo com a Polícia Militar (PM), um homem invadiu a casa, onde o grupo celebrava o Réveillon, e abriu fogo contra os presentes. Em seguida, ele se matou. A polícia informou que o crime ocorreu depois da meia-noite.

Segundo informações divulgadas pela imprensa, entre as vítimas estão a ex-mulher do atirador e o filho do casal. A PM não confirmou as informações.

Outras quatro pessoas foram socorridas e levadas para hospitais da região.