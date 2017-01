Bruno Covas diz que ‘João trabalhador’ veio para ficar

IstoÉ Online com Estadão Conteúdo

O vice-prefeito de São Paulo Bruno Covas (PSDB) destacou durante cerimônia de posse do prefeito eleito João Doria (PSDB) o que considera ser um perfil de humildade e que seu mote da campanha, o “João trabalhador’ veio para ficar”.

O vice encerrou seu breve discurso dizendo que nesta segunda-feira (2) estará ao lado de Doria para a varrição de ruas, pela manhã.

Tomaram posse também os 55 vereadores. Cinco suplentes assumiram o cargo no lugar de vereadores eleitos que deixaram o posto para comandar secretarias do governo municipal. Os suplentes empossados foram Abou Anni (PV), Caio Miranda Carneiro (PSB), Dalton Silvano (DEM), Quito Formiga (PSDB) e Rodrigo Gomes (PHS). Já os vereadores que assumirão as pastas municipais são Soninha Francine (PPS), Patrícia Bezerra (PSDB), Eliseu Gabriel (PSB), Daniel Anneberg (PSDB) e Gilberto Natalini (PV).