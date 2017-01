*Retire a gordura do peito de pato e deixe descansar no congelador 10 minutos no máximo. Corte a berinjela em 2 na horizontal e frite o lado cortado em azeite. Quando a berinjela estiver dourada, vire-a, e coloque sal, pimenta e um pouco de azeite. Adicione o tomate picado e manjericão. Asse por 30 minutos. Raspe a casca do limão. Retire o interior das ostras e coloque tudo no frio. Ver toda a receita >>